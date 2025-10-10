Barcolana, inaugurato lo stand “Io sono FVG”

Il Friuli-Venezia Giulia torna protagonista alla Barcolana di Trieste con uno spazio interamente dedicato alla promozione del territorio e dei suoi prodotti di qualità. È stato inaugurato oggi in piazza Unità d’Italia lo stand “Io sono FVG”, alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga e dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini.

Un simbolo dell’identità regionale

«La presenza della Regione alla Barcolana – ha sottolineato Fedriga – vuole essere un’occasione per valorizzare l’immagine del Friuli-Venezia Giulia e la qualità delle sue produzioni attraverso il marchio “Io sono FVG”. Una vetrina ideale in uno degli eventi più importanti e partecipati del nostro territorio».

Lo stand, elegante e multifunzionale, è stato pensato come un punto d’incontro tra promozione turistica, cultura e convivialità. Al suo interno trovano spazio un’area eventi, uno spazio vip, un’esposizione di merchandising dedicato al brand regionale e un’area degustazione aperta al pubblico, dove sarà possibile conoscere da vicino i sapori e le eccellenze agroalimentari della regione.

L’imbarcazione istituzionale “Solaris” alla regata

Nel corso dell’inaugurazione è stata presentata anche “Solaris”, una barca a vela di 64 piedi marchiata “Io sono FVG”, ormeggiata sulle Rive e pronta a partecipare alla regata di domenica. L’imbarcazione rappresenta simbolicamente la spinta verso il futuro e l’apertura al mondo del Friuli-Venezia Giulia, una regione che coniuga tradizione, innovazione e spirito di comunità.

Bini: “Una vetrina imprescindibile per le nostre eccellenze”

«Visto il successo dell’anno scorso – ha commentato l’assessore Bini – non potevamo che replicare e migliorare questa struttura che accoglie e valorizza le eccellenze del Friuli-Venezia Giulia. La Barcolana, la più grande e partecipata regata al mondo, attira ogni anno centinaia di migliaia di persone a Trieste: è una vetrina imprescindibile per far conoscere il meglio della nostra terra».

