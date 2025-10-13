Pordenone, bimba di 3 anni incastrata in un tavolino: salvata dai Vigili del fuoco

PORDENONE – Un intervento insolito ma delicato ha impegnato questa mattina i Vigili del fuoco di Pordenone. Intorno alle 10:30, una squadra del Comando provinciale è accorsa in un’abitazione del capoluogo per soccorrere una bambina di soli tre anni, rimasta con la testa incastrata tra le gambe metalliche di un tavolino. Una situazione potenzialmente pericolosa che ha richiesto una risposta rapida e la massima attenzione.

La paura della madre e l’arrivo dei soccorsi

All’arrivo dei pompieri, la piccola era in evidente difficoltà, mentre la madre, comprensibilmente scossa, cercava di aiutarla senza riuscirci. La prima azione dei soccorritori è stata quella di calmare entrambe, un passaggio fondamentale per operare in sicurezza.

Le cesoie oleodinamiche per liberarla

I Vigili del fuoco, con grande professionalità e sensibilità, hanno parlato alla bambina in modo rassicurante, spiegandole passo dopo passo cosa stava per accadere.

Per liberarla, è stato necessario utilizzare un attrezzo normalmente impiegato in interventi più complessi, le cesoie oleodinamiche, capaci di tagliare metalli in modo controllato.

Con movimenti precisi e grande delicatezza, i pompieri hanno tagliato le gambe metalliche del tavolino che imprigionavano la testa della piccola, riuscendo a liberarla in pochi minuti.

Nessuna ferita, solo tanta paura

Grazie alla tempestività e alla competenza dei Vigili del fuoco, la bambina non ha riportato alcuna ferita. Sul posto era stato allertato anche il personale del 118, ma il loro intervento non si è reso necessario. La scena si è conclusa con un abbraccio tra la piccola e i suoi soccorritori, tra gli applausi e il sollievo della madre.

L’episodio, fortunatamente a lieto fine, mette in luce ancora una volta la prontezza, la sensibilità e la preparazione dei Vigili del fuoco, sempre pronti a intervenire non solo in emergenze gravi, ma anche in situazioni quotidiane che possono trasformarsi in tragedie. Una mattinata di paura finita bene, grazie al sangue freddo e alla professionalità dei soccorritori.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook