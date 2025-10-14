Lite in centro a Udine finisce a bottigliate: due denunciati

Una lite per futili motivi è degenerata nella notte di martedì 14 ottobre in via Zanon, nel cuore di Udine. Una 27enne ha colpito alla testa con una bottiglia un uomo di 42 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri della Radiomobile, intervenuti rapidamente. L’uomo ha riportato una ferita giudicata guaribile in quattro giorni.

La donna è stata denunciata per lesioni personali aggravate, mentre il 42enne è stato a sua volta denunciato per aver violato l’obbligo di permanenza domiciliare notturno.

Altri interventi dei carabinieri

Nella serata di domenica 13 ottobre, una pattuglia è intervenuta in via Roma per fermare un 30enne di origine marocchina, senza fissa dimora, che in evidente stato di alterazione aveva colpito con un calcio la portiera di un’auto in sosta. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento.

Un terzo episodio risale invece al 1° ottobre, quando un uomo è stato sorpreso al supermercato Bottegone di viale Forze Armate dopo aver nascosto alcune bevande energetiche.

Scoperto dal vigilante, lo ha spintonato per fuggire. Il vigilante ha poi sporto denuncia per rapina impropria ai carabinieri di Udine Est.

Controlli rafforzati in città

I militari dell’Arma continuano a monitorare le zone più frequentate del capoluogo friulano con presidi costanti e interventi tempestivi per prevenire episodi di violenza e danneggiamento.

