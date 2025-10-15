Influenza e Covid: da ieri disponibili i nuovi vaccini Asugi

È ufficialmente iniziata ieri, 14 ottobre, la campagna vaccinale antinfluenzale 2025 promossa da Asugi, l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. L’obiettivo è proteggere la popolazione dai virus stagionali e ridurre le complicanze legate all’influenza, soprattutto per i soggetti più fragili.

Come specificato nella nota diffusa dall’azienda sanitaria, la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente alle persone più a rischio, tra cui:

gli over 60 ,

, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni ,

, le donne in gravidanza o nel periodo postpartum ,

, i donatori di sangue ,

, le persone con patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze.

L’invito è esteso anche ai familiari e contatti stretti di soggetti ad alto rischio, al personale dei servizi pubblici essenziali e ai lavoratori a contatto con animali potenzialmente portatori di virus influenzali non umani.

Come e dove vaccinarsi

Asugi sottolinea che “la vaccinazione rappresenta una misura di protezione importante per sé stessi e per la collettività”, riducendo le complicanze e alleggerendo la pressione sul sistema sanitario durante i mesi invernali.

Per ricevere il vaccino è possibile rivolgersi:

al medico di medicina generale ;

; al pediatra di libera scelta ;

; ai centri vaccinali di Asugi ;

; oppure, presso alcune farmacie aderenti alla campagna.

Non possono vaccinarsi in farmacia le persone minorenni, chi non ha mai eseguito una vaccinazione antinfluenzale e chi ha avuto gravi reazioni allergiche in passato.

In arrivo anche il vaccino anti Covid aggiornato

Contestualmente alla campagna antinfluenzale, da ieri è disponibile anche la vaccinazione anti Covid-19, con il nuovo vaccino aggiornato contro la variante LP 8.1.

È possibile ricevere entrambi i vaccini nello stesso momento, previa prenotazione tramite il call center regionale, i CUP presenti nelle farmacie o i CUP di Asugi.

L’obiettivo è rafforzare la protezione della popolazione e semplificare l’accesso alla vaccinazione, riducendo i tempi e le procedure per chi sceglie di effettuare entrambe le immunizzazioni.

L’appello di Asugi: “Proteggersi è un atto di responsabilità”

“L’influenza – ricorda Asugi – può portare a complicanze anche gravi. Vaccinarsi significa proteggere sé stessi e gli altri, contribuendo a mantenere efficiente il sistema sanitario durante la stagione invernale”.

L’azienda invita quindi tutti i cittadini appartenenti alle categorie a rischio a prenotare quanto prima la propria vaccinazione, per arrivare all’inverno con una protezione completa.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook