ADI Design Index 2025, riconoscimento a VDA Telkonet di Pordenone

VDA Telkonet, multinazionale “pocket” con headquarter a Pordenone, entra nell’ADI Design Index 2025 grazie a Nova Smart Switch, la nuova linea che unisce termostato e interruttore intelligente in un unico dispositivo. La selezione dell’Osservatorio permanente del Design certifica la qualità di un progetto che integra tecnologia, design e sostenibilità, presentato il 15 ottobre all’ADI Design Museum di Milano alla presenza di Barbara Alvino (Group Marketing Communication Manager) e Ferose Ahamed (Global Solution Proposition Manager).

Cos’è Nova Smart Switch

Disegnata dallo studio internazionale Gensler, Nova Smart Switch è compatibile con i principali standard di scatole di incasso dei mercati alberghieri globali, si installa rapidamente e si connette sia via filo sia via radio. In un pannello compatto, l’ospite può controllare accessi, luci e temperatura in modo intuitivo, migliorando l’esperienza di soggiorno e riducendo i tempi di training del personale.

Design circolare e finiture intercambiabili

Tra i plus distintivi spiccano le finiture multimateriali e intercambiabili — policarbonato, metallo, vetro, legno — che aumentano la versatilità estetica, agevolano il refresh degli ambienti e tagliano sprechi e rifiuti elettronici, prolungando il ciclo di vita del prodotto. Una scelta coerente con le politiche ESG del settore e con l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂.

GRMS + EMS: un’unica piattaforma per camere più intelligenti

Interamente ingegnerizzata e prodotta in Italia, la linea integra le soluzioni GRMS (Gestione Funzionalità di Camera) con i sistemi EMS (Energy Management System) di VDA Telkonet, offrendo un ecosistema unico per ottimizzare i consumi, automatizzare scenari e armonizzare il design con l’architettura degli hotel di ogni categoria.

La visione: tecnologia realmente “people-centric”

Per Piercarlo Gramaglia, CEO di VDA Telkonet, la selezione nell’ADI Design Index conferma un percorso di innovazione “people-centric” e di design esperienziale: il futuro dell’ospitalità sarà guidato dai dati ma soprattutto dall’ascolto degli ospiti, degli albergatori e dei partner. L’azienda intende agire da hub di competenze Made in Italy, anticipando i trend dell’hospitality e abilitando un’accoglienza più personalizzata e sostenibile.

Un anno di premi e trazione di mercato

Il riconoscimento ADI si aggiunge al Premio Imprese per Innovazione di Confindustria ottenuto a giugno 2025, che ha inserito VDA Telkonet tra le 12 PMI italiane più innovative per originalità di prodotti, processi e modelli di business. Una traiettoria supportata da oltre 90 anni di esperienza combinata, 1 milione di camere smart installate in 60 Paesi (190.000 in Italia) e un team R&D di oltre 40 ingegneri.

