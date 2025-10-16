Trieste celebra i giovani del Saturnia: 53 titoli in meno di un anno

Un trionfo senza precedenti per il Circolo Canottieri Saturnia, storico punto di riferimento dello sport triestino. In meno di dodici mesi, i giovani atleti della società hanno conquistato 53 titoli sportivi nazionali e internazionali, un risultato straordinario che ha spinto il Comune di Trieste a dedicare loro un riconoscimento ufficiale.

La cerimonia a Palazzo Comunale

Questo pomeriggio, nella Sala del Consiglio Comunale, il sindaco Roberto Dipiazza, l’assessore alle Politiche dello Sport Elisa Lodi e il presidente del Consiglio Comunale Francesco Di Paola Panteca hanno accolto una delegazione del Circolo Canottieri Saturnia.

Presenti anche la quattro volte campionessa del mondo Maria Elena Zerboni, il presidente Gianni Verrone, la direttrice sportiva Anna Rosso, il direttore tecnico Spartaco Barbo e l’aiuto allenatore Federico Parma.

“Orgoglio per tutta la città”

Aprendo l’incontro, Francesco Di Paola Panteca ha espresso la gratitudine del Consiglio Comunale:

“Nel darvi il benvenuto ringrazio ciascuno di voi per i meriti conseguiti con grande sforzo, dando lustro al nome della città, e vi porgo i migliori auguri per il vostro futuro”.

L’assessore Elisa Lodi, promotrice dell’iniziativa, ha aggiunto parole di profonda ammirazione:

“Con immenso piacere partecipo a questo incontro che ho personalmente voluto per onorare le vostre numerose vittorie. Siete un esempio positivo e un valore per la città”.

Il ringraziamento del sindaco Dipiazza

Nel suo intervento conclusivo, il sindaco Roberto Dipiazza ha voluto sottolineare quanto questi successi rappresentino un motivo di vanto per l’intera comunità triestina:

“Sono molto orgoglioso di essere il sindaco di una città che esprime giovani talenti come voi. Ringrazio il Circolo Canottieri Saturnia per quello che fa, portando il nome di Trieste in Italia e nel mondo. Continuate così, il Comune è al vostro fianco”.

Il simbolico scambio dei gagliardetti

Durante la cerimonia, ogni atleta ha ricevuto il Gagliardetto del Comune di Trieste, consegnato personalmente dal sindaco e dall’assessore Lodi, in segno di riconoscenza per gli eccezionali risultati ottenuti. Il Circolo ha ricambiato con il proprio gagliardetto, in un gesto di reciproco rispetto e collaborazione.

Il messaggio finale: “Costruiamo il futuro per voi”

La giornata si è conclusa nel Salotto Azzurro, dove Dipiazza ha mostrato agli atleti il plastico del progetto Porto Vecchio-Porto Vivo, simbolo della trasformazione urbanistica della città.

“Quello che stiamo costruendo è per voi, i giovani – ha detto il sindaco – siete il futuro di Trieste”.

Un momento di emozione e orgoglio condiviso, che suggella il legame tra sport, città e nuove generazioniPremiPremiazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook