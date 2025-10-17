Sicam 2025 Pordenone: traffico, parcheggi e disagi in città

Bene, ma non benissimo. Così si potrebbe riassumere la settimana del Sicam, la fiera internazionale dedicata ai componenti e alle forniture per l’industria del mobile, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno a Pordenone.

L’affluenza è stata altissima, con migliaia di visitatori provenienti da tutta Europa. Ma se il bilancio per la fiera è positivo, non altrettanto si può dire per i residenti, che per quattro giorni – dal 14 al 17 ottobre – si sono trovati a convivere con auto ovunque, disagi alla circolazione e una qualità della vita ridotta ai minimi termini.

Ordinanza comunale e prime migliorie rispetto al 2024

Rispetto allo scorso anno, la città ha mostrato una gestione più ordinata del traffico, grazie all’ordinanza comunale che vieta la sosta, con rimozione forzata, dalle 8 alle 20 in alcune strade strategiche.

In particolare, via Amalteo, via Montecavallo, via Cerdoni e via Fortunio sono state presidiate e liberate dai veicoli: qui la segnaletica provvisoria ha funzionato e le auto sono “un lontano ricordo”.

Un miglioramento che testimonia gli sforzi dell’amministrazione nel mitigare l’impatto della fiera sul tessuto urbano.

Dove le regole saltano: le vie del caos

Appena però si supera il limite dei cartelli di divieto, le regole spariscono. In via Cerdoni, a due passi dal parcheggio del Policlinico, le auto occupano entrambi i lati nonostante il divieto visibile.

Situazione analoga in via del Zoccolo, trasformata in un senso unico di fatto a causa della sosta selvaggia, e in via Amalteo, dove i marciapiedi sono invasi dalle gomme dei veicoli, rendendo impossibile il passaggio ai pedoni.

Il culmine del caos si è toccato in via Murri, all’incrocio con via Montecavallo e via Bassini, dove due auto sono arrivate a un passo dalla collisione. “Colpa non di chi guida, ma di chi parcheggia”, commentano alcuni residenti esasperati.

Zone critiche e sfida alla sorte

Le uniche aree dove l’ordinanza comunale non ha sortito effetti sono via Dogana, nei pressi del supermercato Lidl, e via Buozzi, dove diversi automobilisti hanno preferito rischiare la multa pur di trovare posto.

Nonostante i controlli della Polizia Locale, le violazioni continuano a essere frequenti, segno che l’afflusso straordinario di visitatori mette a dura prova il sistema viario cittadino.

Vallenoncello, il ritorno dei parcheggi sulla ciclabile

Infine, un salto a Vallenoncello, dove due anni fa molti automobilisti avevano trasformato la ciclabile in un parcheggio personale. Dopo i progressi del 2024 grazie ai controlli serrati, nel 2025 alcune auto sono tornate a occupare la pista ciclabile.

“A volte ritornano”, commentano ironicamente i residenti, ricordando che la gestione del traffico durante grandi eventi resta una sfida aperta per Pordenone.

