Ecosistema Urbano 2025: Udine solo 50esima, il Fvg corre più veloce

Dopo due anni di miglioramenti, Udine scivola al 50esimo posto nella classifica delle città più sostenibili d’Italia, secondo Ecosistema Urbano 2025, il report di Legambiente e Ambiente Italia, in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Il punteggio del capoluogo friulano si ferma al 56,6%, un calo netto rispetto al 2024 (34esima) e al 2023 (29esima). Una discesa di 21 posizioni che segna una battuta d’arresto nelle politiche ambientali e nella mobilità sostenibile.

Nel confronto regionale, Udine è fanalino di coda: Pordenone si conferma tra le prime cinque città italiane, Trieste sale al 24° posto (+6 rispetto al 2024) e Gorizia migliora fino al 32° posto (+6).

Bene raccolta differenziata e verde pubblico

Non mancano, tuttavia, segnali positivi. La raccolta differenziata raggiunge il 70,2%, un dato superiore alla media nazionale. Anche il verde urbano è in crescita, con 19,6 metri quadrati per abitante, così come le isole pedonali (20,9 mq/ab.) e il numero di alberi pubblici, 25,4 ogni 100 abitanti. Questi elementi mantengono Udine su buoni livelli in tema di qualità ambientale e vivibilità urbana.

Mobilità in crisi: più auto e poche piste ciclabili

Il vero tallone d’Achille resta la mobilità sostenibile. Aumentano le auto private, con 68,8 vetture ogni 100 abitanti (60° posto nazionale), mentre le piste ciclabili restano ferme a 13,5 metri equivalenti ogni 100 abitanti, segno di un rallentamento degli investimenti nella ciclabilità. Le zone a traffico limitato restano limitate (178,6 mq/100 ab.), e il trasporto pubblico mostra segnali di debolezza, con solo 37 viaggi per abitante l’anno, piazzando la città al 41° posto in Italia.

Aria e acqua: luci e ombre

Sul fronte della qualità dell’aria, Udine registra valori medi: 19,5 µg/m³ di NO₂, 19,3 µg/m³ di PM10 e 12,5 µg/m³ di PM2,5. Numeri che la collocano nella parte centrale della classifica nazionale. Più problematica la gestione idrica: i consumi giornalieri pro capite toccano i 156,5 litri (76° posto), mentre la dispersione della rete rimane elevata, al 39,1%.

Rifiuti e consumo di suolo in aumento

Ogni udinese produce 544,9 kg di rifiuti all’anno, un dato superiore alla media (74° posto), nonostante l’ottima differenziata. Anche il consumo di suolo cresce leggermente, segnale di una urbanizzazione non del tutto controllata.

Udine rallenta, il Friuli-Venezia Giulia accelera

Il quadro complessivo mostra una Udine ferma, incapace di seguire il ritmo delle altre città regionali. Mentre Pordenone consolida la propria posizione tra le più virtuose d’Italia e Trieste e Gorizia migliorano, il capoluogo friulano segna una frenata evidente nelle politiche per la mobilità dolce, la qualità dell’aria e la gestione sostenibile delle risorse.

