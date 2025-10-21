Sicurezza a scuola Maniago: controlli antidroga sui bus Atap

PORDENONE – Nella mattina di martedì 21 ottobre, i carabinieri di Maniago, con la polizia locale e l’unità cinofila di Azzano Decimo, hanno condotto una vasta operazione antidroga sui bus Atap diretti verso il polo studentesco della cittadina. L’obiettivo: contrastare l’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani e rafforzare la sicurezza sui mezzi pubblici.

Controlli sui mezzi e collaborazione

Le verifiche hanno interessato le linee da Maniago, Pordenone, Aviano, Claut e Spilimbergo, oltre ad alcune navette partite dall’autostazione locale. Tutto si è svolto in modo ordinato, senza creare disagi agli studenti.

L’iniziativa ha visto la collaborazione dell’Ufficio Security di Atap, rappresentato da Alessandro Esposito, insieme a tecnici e autisti aziendali che hanno fornito supporto alle forze dell’ordine.

Il bilancio dei controlli è stato ampiamente positivo: su circa 320 studenti fermati, è emerso un solo caso sospetto, probabilmente dovuto al consumo di marijuana nel giorno precedente. Un risultato che conferma l’efficacia delle azioni di prevenzione.

L’assessore Esposito: “Un’iniziativa da ripetere”

Soddisfatto l’assessore alla Sicurezza del Comune di Maniago, Leonardo Esposito, che ha elogiato l’operazione: “Si è trattato di un’attività di prevenzione che sosteniamo con forza. Tutto si è svolto senza creare panico tra gli studenti e auspico che questa lodevole iniziativa possa essere ripetuta con regolarità per la sua valenza educativa e preventiva”.

