Mobilità in FVG, boom di passeggeri su rotaia

Cresce in modo significativo l’utilizzo del treno in Friuli-Venezia Giulia, con risultati che confermano l’efficacia delle politiche regionali per la mobilità sostenibile. Tra aprile e ottobre 2025, i servizi ferroviari regionali hanno registrato numeri record, a dimostrazione di una scelta sempre più diffusa del treno come alternativa al mezzo privato, sia per gli spostamenti quotidiani che turistici.

Amirante: “Il treno è il simbolo di un territorio connesso e sostenibile”

“I risultati degli ultimi sei mesi testimoniano la bontà delle politiche di investimento e coordinamento che la Regione porta avanti insieme al Gruppo FS per rendere il treno una vera alternativa al mezzo privato: sostenibile, comoda e vicina alle esigenze di cittadini e turisti” – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante.

L’assessore ha evidenziato come il trasporto ferroviario rappresenti oggi un pilastro della visione regionale di territorio verde e competitivo, in grado di valorizzare eventi, comunità e paesaggi attraverso una mobilità moderna e responsabile.

Oltre 115mila viaggiatori verso gli eventi principali

Il treno si conferma protagonista anche nelle grandi manifestazioni regionali. Sono stati oltre 115mila i viaggiatori che hanno raggiunto tre tra gli eventi più rilevanti dell’anno:

Friuli Doc , con 15.700 viaggiatori ;

, con ; Gusti di frontiera , con 34.600 ;

, con ; Barcolana, con 64.000 partecipanti arrivati su rotaia.

In alcuni casi, l’incremento rispetto al 2024 ha sfiorato il +64%, segno di un forte orientamento del pubblico verso mezzi di trasporto più ecologici e convenienti.

Turismo su rotaia e cicloturismo in aumento

Un altro dato rilevante riguarda i 63mila viaggiatori con bici al seguito, che hanno utilizzato i servizi AlpeAdria Line, Collio Line e TrenoBici delle Lagune, con un +13% rispetto al 2024. “È la dimostrazione – ha sottolineato Amirante – di come l’impegno costante dell’Amministrazione nel promuovere una mobilità sostenibile e integrata trovi riscontro anche nel successo del turismo ferroviario”.

Collegamenti per crocieristi: oltre 70mila viaggiatori

Attenzione speciale è stata dedicata anche ai flussi legati alle crociere in partenza da Trieste: i collegamenti dedicati tra Trieste e Venezia hanno già movimentato oltre 70mila viaggiatori tra aprile e ottobre, con l’obiettivo di raggiungere quota 80mila entro fine anno.

“Il Friuli-Venezia Giulia si conferma una regione all’avanguardia nella promozione del trasporto pubblico locale e turistico, dove la sinergia tra istituzioni e operatori produce benefici concreti in termini di sostenibilità, qualità della vita e attrattività del territorio”, ha concluso Amirante.

