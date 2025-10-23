Fino a 5.000 euro per la digitalizzazione dei negozi udinesi

Il Comune di Udine, in collaborazione con il Distretto del Commercio di Udine, ha attivato un nuovo bando per la concessione di contributi alle imprese del commercio, destinato all’acquisto e all’attivazione di impianti e sistemi tecnologici per la digitalizzazione dei processi produttivi. L’obiettivo è sostenere la modernizzazione delle micro, piccole e medie imprese locali, favorendo la transizione digitale e la sostenibilità economica e ambientale delle attività presenti sul territorio.

Contributi fino al 75% delle spese

Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari al 75% della spesa ammissibile, con un massimo di 5.000 euro per impresa e un investimento minimo di 2.000 euro. Le domande possono essere presentate esclusivamente online, tramite la piattaforma del Comune di Udine, accessibile con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Chi può partecipare

Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese del commercio operanti nel Distretto del Commercio di Udine, che svolgono attività di:

vendita al dettaglio di beni e servizi ,

, somministrazione di cibi e bevande ,

, prestazione di servizi diretti al pubblico.

Le imprese devono essere attive, iscritte al Registro delle Imprese e disporre di una vetrina su strada o di locali al piano terreno con accesso diretto ai clienti. Sono escluse le attività non comprese nei codici ATECO ammessi e gli esercizi che detengano apparecchi per il gioco lecito, secondo quanto previsto dalla legge regionale 1/2014.

Spese ammissibili

Tra le spese ammissibili rientrano:

soluzioni hardware e digitali per migliorare la comunicazione con la clientela,

per migliorare la comunicazione con la clientela, sistemi domotici per la regolazione di vetrine e ambienti,

per la regolazione di vetrine e ambienti, casse automatiche digitali con rendiresto ,

, software e infrastrutture IT per l’analisi commerciale,

per l’analisi commerciale, gemelli digitali dei negozi con tecnologie di realtà aumentata e virtuale.

Non sono invece ammissibili gli acquisti di computer, laptop o smartphone, né le spese per formazione, marketing o leasing.

Le parole dell’assessore Venanzi

«Questo bando rifinanzia una linea di intervento molto apprezzata dalle imprese udinesi – spiega l’assessore alle Attività produttive Alessandro Venanzi –. Si tratta di fondi residui del bando precedente, che abbiamo deciso di destinare nuovamente al commercio locale, un settore che più di altri ha bisogno di strumenti per innovarsi e restare competitivo.

Con questo intervento vogliamo accompagnare i negozi di prossimità nella transizione digitale, sostenendo l’ammodernamento e la capacità di offrire servizi più moderni e sostenibili ai cittadini».

Scadenze e informazioni

Le domande devono essere inviate entro le ore 23:59 del 30 novembre 2025.

Ogni impresa può presentare una sola domanda.

Il testo completo del bando e l’elenco dei codici ATECO ammessi sono disponibili sul sito del Comune di Udine, nella sezione Bandi e Avvisi.

