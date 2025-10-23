“Naturalmente, da latte friulano”: inaugurato il nuovo polo a Rivarotta di Pasiano

Il comparto lattiero-caseario del Friuli-Venezia Giulia compie un ulteriore passo avanti con l’inaugurazione del nuovo impianto del Consorzio “Naturalmente, da latte friulano”, situato a Rivarotta di Pasiano. La struttura, attiva da ottobre, rappresenta la prima delle tre previste nel progetto lanciato nel 2021 con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Zannier: “Una scommessa vinta per la filiera del latte friulano”

“L’avvio di questo stabilimento testimonia il successo e la crescita di un’iniziativa in cui la Regione ha creduto con convinzione”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, intervenuto all’inaugurazione. “Con questo primo impianto si entra nell’ultima fase del progetto, quella che porterà anche alla commercializzazione del prodotto, completando un percorso virtuoso di filiera integrata e sostenibile”.

Un polo per l’affettatura e il confezionamento dei formaggi

Nel nuovo stabilimento si eseguono le lavorazioni di affettatura e porzionamento delle forme dei formaggi friulani prodotti dalle aziende aderenti al Consorzio, tra cui il Montasio Dop, ma anche yogurt, burro e latte fresco. La struttura è aperta anche a operatori esterni, a conferma della volontà di fare rete e di potenziare il sistema produttivo regionale.

Un progetto nato dall’unione di venti aziende e 170 stalle

Il Consorzio “Naturalmente, da latte friulano”, nato nel 2021, riunisce circa venti aziende e 170 stalle, trasformando oltre il 20% del latte prodotto in regione. Il marchio garantisce qualità, tracciabilità e origine 100% friulana, con un utilizzo di latte locale che supera il 90% rispetto al minimo richiesto del 75%.

Identità e sostenibilità al centro della crescita

“Questo nuovo impianto è parte di una realtà ormai protagonista nella filiera del latte friulano – ha aggiunto Zannier – grazie a un approccio innovativo che unisce identità regionale, sostenibilità e competitività economica”. L’assessore ha poi ricordato che il settore affronta ancora sfide legate alla diminuzione delle stalle, alla frammentazione produttiva e alle difficoltà di commercializzazione, ma ha ribadito che la strada intrapresa dell’aggregazione e della massa critica è quella giusta per garantire futuro e solidità alla filiera.

Un impegno costante per il futuro del latte friulano

Zannier ha concluso sottolineando come l’obiettivo della Regione resti quello di sostenere il sistema lattiero-caseario, tutelando al tempo stesso il territorio e le tradizioni produttive: “Vogliamo preservare i saperi e le eccellenze della nostra regione, integrandoli in un contesto moderno e sostenibile, capace di offrire valore economico alle imprese e qualità ai consumatori”.

