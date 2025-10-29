Il grande sci alpino torna in FVG, Tarvisio protagonista con la Coppa del Mondo femminile

Dopo quindici anni di assenza, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in Friuli-Venezia Giulia. Le spettacolari prove di discesa libera e super-G si terranno a Tarvisio il 17 e 18 gennaio 2026, sulla leggendaria pista “Di Prampero”, che ospiterà per la quarta volta nella sua storia un appuntamento della massima competizione internazionale.

Fedriga: “Un risultato frutto di impegno e visione”

“Siamo molto orgogliosi di aver riportato la Coppa del Mondo in Fvg, un obiettivo difficile ma raggiunto grazie a uno sforzo collettivo e alla collaborazione tra istituzioni, sport e territorio”, ha dichiarato il governatore Massimiliano Fedriga durante la presentazione ufficiale a Trieste.

Fedriga ha ricordato come eventi internazionali come gli Eyof (Festival olimpico della gioventù europea) abbiano dimostrato la capacità organizzativa della regione, capace di ospitare manifestazioni di altissimo livello e di valorizzare le località montane friulane.

Neve.ai: l’assistente digitale per la stagione 2025-2026

Nel corso dell’evento, Fedriga ha annunciato anche l’imminente debutto di Neve.ai, l’assistente digitale sviluppato da PromoTurismoFVG, che offrirà agli appassionati informazioni in tempo reale su piste, meteo, eventi e ristorazione.

“Si tratta di uno strumento innovativo che – ha sottolineato il governatore – si perfezionerà con l’uso, grazie ai feedback e alle esperienze dirette degli utenti”.

Bini: “Sport, turismo e territorio crescono insieme”

L’assessore al Turismo Sergio Emidio Bini ha evidenziato la qualità delle infrastrutture sciistiche regionali e ha voluto ringraziare gli oltre 200 volontari e i sette sci club che prenderanno parte all’organizzazione.

“Il Friuli-Venezia Giulia è ormai riconosciuto come meta internazionale per lo sport invernale, e lo dimostrano i numeri: nella passata stagione la vendita degli skipass è cresciuta del 12%, grazie anche a una politica tariffaria equilibrata e a investimenti mirati nel ricettivo”.

Tarvisio al centro della scena mondiale

Le prove tarvisiane di gennaio 2026 avranno un peso particolare nel calendario della Coppa del Mondo: potrebbero infatti determinare le ultime qualificazioni olimpiche per le atlete delle discipline veloci.

L’evento è promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia tramite PromoTurismoFVG, con il supporto di Fis, Fisi, Comune di Tarvisio e del Consorzio turistico del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo.

Biglietti e organizzazione

I biglietti per assistere alle due giornate di gara saranno in vendita dal 17 novembre 2025 sul circuito Vivaticket, anche attraverso il sito ufficiale www.tarvisioskiworldcup.it.

Oltre agli sci club, parteciperanno anche gli studenti dell’Istituto Bachmann di Tarvisio, a testimonianza del legame tra giovani, sport e territorio che caratterizza questa iniziativa.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook