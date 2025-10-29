Seguici su

Eventi & CulturaTrieste

ShorTS Film Festival 2026: novità horror e spazio ai giovani

Trieste, aperte le iscrizioni allo ShorTS International Film Festival 2026: concorsi attivi fino al 15 febbraio
Avatar

Pubblicato

25 minuti fa

il

ShorTS Film Festival 2026
ShorTS Film Festival 2026

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 27ª edizione dello ShorTS International Film Festival, che si terrà a Trieste dal 27 giugno al 4 luglio 2026. Il festival, organizzato dall’Associazione Maremetraggio e diretto da Maurizio di Rienzo, sarà preceduto, nel mese di giugno, da una serata speciale dedicata a eventi di carattere internazionale.

L’edizione 2026 conferma l’anima poliedrica della manifestazione, che da quasi trent’anni promuove e valorizza il cinema breve in tutte le sue forme, offrendo spazio a nuove generazioni di autori e linguaggi narrativi innovativi.

Sette sezioni competitive per raccontare il mondo in pochi minuti

Lo ShorTS IFF si articolerà in sette sezioni competitive, pensate per abbracciare la varietà e la creatività del formato breve:

  • Maremetraggio, la sezione principale, offrirà una panoramica internazionale sul cortometraggio, con un Premio al miglior corto da 4.000 euro e il Premio del pubblico.
  • ShorTS Express, dedicata ai corti brevissimi, metterà in palio un Premio del pubblico da 1.000 euro.
  • Italia in ShorTS, riservata alle produzioni italiane, assegnerà il Premio del pubblico (2.000 euro) e il Premio AMC al miglior montaggio.
  • Eco-ShorTS darà spazio ai film dedicati all’ambiente e alla sostenibilità, con un Premio del pubblico da 1.000 euro.
  • Shorter Kids’n’Teens, vero e proprio “festival nel festival”, coinvolgerà i più giovani (6-15 anni) in due giurie, Kids e Teens, per premiare i migliori corti delle rispettive categorie.
  • ShorTS Immersive accoglierà cortometraggi in Virtual Reality, assegnando due premi da 1.000 euro ciascuno: uno al miglior corto VR e uno alla migliore esperienza 6DoF.
  • ShorTS Horror Picture Show, la novità 2026, renderà omaggio al cinema horror come espressione di fantasia e creatività, con il Premio del pubblico dedicato.

Premi speciali e attenzione ai nuovi talenti

Come da tradizione, il festival premierà anche personalità del cinema italiano e internazionale con riconoscimenti “ad personam”: Cinema del Presente, Interprete del Presente e Prospettiva, riservato ai giovani emergenti.

Particolare attenzione sarà riservata alla young audience, con programmi educativi e sezioni pensate per avvicinare bambini e ragazzi al linguaggio cinematografico.

Iscrizioni aperte fino al 15 febbraio 2026

Gli autori interessati possono presentare le proprie opere fino a domenica 15 febbraio 2026 attraverso le piattaforme Festhome e FilmfreeWay:

Lo ShorTS International Film Festival 2026 promette un’edizione ricca di innovazione, contaminazioni e nuovi linguaggi visivi, confermandosi uno dei punti di riferimento europei del cinema breve e sperimentale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?