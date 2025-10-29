Seguici su

Studenti del Mattei di Latisana (unico istituto italiano) premiati all’ONU: orgoglio del Fvg

Gli studenti del Mattei di Latisana e Lignano Sabbiadoro premiati all’ONU con il “Research and Preparation Award of Distinction”. Fedriga: “Esempio di eccellenza e orgoglio per tutto il Friuli-Venezia Giulia”
Il gruppo dell'Istituto Mattei con il governatore Fedriga nel Palazzo della Regione
Un riconoscimento internazionale per il Friuli-Venezia Giulia arriva direttamente dal cuore delle Nazioni Unite. Gli studenti dell’Istituto superiore “Mattei” di Latisana e Lignano Sabbiadoro hanno conquistato il Research and Preparation Award of Distinction al progetto “NHSMUN – National High School Model United Nations”, la più grande simulazione diplomatica studentesca al mondo. Un risultato straordinario in quanto il Mattei è stato l’unico istituto italiano premiato tra oltre 5mila partecipanti provenienti da più di cento Paesi.

Fedriga: “Esempio di eccellenza e innovazione formativa”

Il governatore Massimiliano Fedriga ha incontrato questa mattina a Trieste, nel Palazzo della Regione, la delegazione di studenti e docenti per consegnare gli attestati di merito. Sono poche le realtà italiane che riescono a ottenere un riconoscimento di tale livello negli Stati Uniti – ha dichiarato Fedriga –. L’esperienza vissuta dai ragazzi del Mattei è un esempio concreto della capacità di innovare della scuola, dei suoi docenti e della dirigente Angela Napolitano, che hanno saputo offrire un percorso formativo di altissimo valore. Un bagaglio che rimarrà nei loro cuori e potrà aprire loro opportunità future importanti”.

La dirigente e i docenti dell'Istituto Mattei con il governatore Fedriga nel Palazzo della Regione

Formarsi alla diplomazia: mediazione, ascolto e cooperazione

Durante la simulazione, gli studenti hanno affrontato temi complessi dell’attualità mondiale, cimentandosi nei ruoli di delegati dei Paesi membri dell’ONU. “Le questioni dibattute – ha aggiunto Fedriga – hanno imposto loro di immedesimarsi negli altri, affinando doti di mediazione, ascolto e capacità diplomatica. Competenze preziose non solo in ambito internazionale, ma anche nella vita quotidiana e nel futuro professionale”.

Un momento della cerimonia

Giovani ambasciatori del Friuli nel mondo

Fedriga ha infine espresso orgoglio e gratitudine nei confronti dei ragazzi e dei docenti per aver rappresentato la Regione: “Con la vostra preparazione e il vostro impegno avete tenuto alto il nome del Friuli-Venezia Giulia nel mondo, dimostrando che la nostra terra sa esprimere eccellenza e talento anche tra i più giovani.

La consegna degli attestati di merito agli studenti dell'Istituto Mattei di Latisana

