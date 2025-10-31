Recruiting Day a Romans d’Isonzo, 60 posti di lavoro con 12 aziende

Sessanta opportunità di lavoro e dodici aziende coinvolte: il prossimo Recruiting Day di Romans d’Isonzo rappresenta una nuova occasione di incontro tra domanda e offerta nel territorio isontino.

L’evento, promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con il Comune di Romans d’Isonzo e quelli di Villesse e Mariano del Friuli, si terrà giovedì 4 e venerdì 5 dicembre 2025 a Casa Candussi-Pasiani.

L’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, ha sottolineato come la collaborazione tra servizio pubblico per l’impiego e sistema produttivo “continui a rappresentare un modello vincente per favorire la crescita occupazionale e lo sviluppo delle competenze nel tessuto economico locale”.

Come candidarsi

Le persone interessate possono presentare la propria candidatura entro martedì 25 novembre 2025, inviando il curriculum tramite il pulsante “MI CANDIDO” disponibile nella pagina dedicata sul sito della Regione Friuli-Venezia Giulia.

È possibile scegliere una o più aziende tra quelle partecipanti. Dopo una prima fase di preselezione, i candidati ritenuti idonei riceveranno conferma via e-mail dell’appuntamento per i colloqui, previsti per giovedì 4 dicembre 2025, con orario indicato nella convocazione.

Le aziende partecipanti

Le dodici imprese coinvolte operano in diversi settori – dalla meccanica alla logistica, dal commercio all’impiantistica – offrendo complessivamente 60 posti di lavoro.

Ma. di Villesse, specializzata nella produzione di nastri biadesivi, cerca un addetto alla produzione e un responsabile marketing strategico;

di Villesse, specializzata nella produzione di nastri biadesivi, cerca un addetto alla produzione e un responsabile marketing strategico; Goriziane , sempre a Villesse, seleziona montatori meccanici, operatori d’officina e addetti alle macchine utensili;

, sempre a Villesse, seleziona montatori meccanici, operatori d’officina e addetti alle macchine utensili; Idrocalor , attiva nella realizzazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, ricerca operai termoidraulici junior e senior;

, attiva nella realizzazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, ricerca operai termoidraulici junior e senior; A Romans d’Isonzo, F.L. Est è alla ricerca di operai addetti CNC, addetti al montaggio e saldatori;

è alla ricerca di operai addetti CNC, addetti al montaggio e saldatori; Lidio Poian cerca invece un operaio addetto alla manutenzione del verde e alle pulizie, iscritto alla legge 68/99;

cerca invece un operaio addetto alla manutenzione del verde e alle pulizie, iscritto alla legge 68/99; La Micra , impegnata nella produzione di componenti meccanici di precisione per i settori industriale, aerospaziale e medicale, ricerca aiuto manutentore, fresatore CNC, programmatore CNC e tornitore CNC;

, impegnata nella produzione di componenti meccanici di precisione per i settori industriale, aerospaziale e medicale, ricerca aiuto manutentore, fresatore CNC, programmatore CNC e tornitore CNC; New AM Precision di Mariano del Friuli è interessata a operatori macchine utensili CNC e addetti alla qualità;

di Mariano del Friuli è interessata a operatori macchine utensili CNC e addetti alla qualità; Ottimax Italia di Gradisca d’Isonzo cerca addetti vendita full e part time;

di Gradisca d’Isonzo cerca addetti vendita full e part time; Postir , con sede a Romans, seleziona pressopiegatori e saldatori TIG/MIG;

, con sede a Romans, seleziona pressopiegatori e saldatori TIG/MIG; A San Canzian d’Isonzo Safe Marine è alla ricerca di elettricisti addetti all’assistenza tecnica su impianti navali, Oil&Gas e building;

è alla ricerca di elettricisti addetti all’assistenza tecnica su impianti navali, Oil&Gas e building; Schmucker , azienda specializzata in macchine per il confezionamento nel settore farmaceutico e alimentare, offre posizioni per tornitori meccanici, progettisti meccanici e responsabili d’officina;

, azienda specializzata in macchine per il confezionamento nel settore farmaceutico e alimentare, offre posizioni per tornitori meccanici, progettisti meccanici e responsabili d’officina; Chiude l’elenco la Rosso di Villesse, attiva nel settore delle costruzioni, che ricerca project manager, operai edili e manutentori stradali.

Selezione e colloqui

Tutte le candidature saranno sottoposte a una preselezione per verificare i requisiti richiesti e la coerenza con i profili professionali aperti.

I candidati che supereranno la prima fase riceveranno una convocazione via e-mail per partecipare ai colloqui di selezione, che si terranno giovedì 4 dicembre 2025 a Casa Candussi-Pasiani di Romans d’Isonzo.

Per ulteriori informazioni e supporto, è possibile contattare i Servizi alle imprese della Regione Friuli-Venezia Giulia all’indirizzo e-mail servizi.imprese@regione.fvg.it o ai numeri 0481 386609 e 331 2681001.

