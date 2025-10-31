Uragano Melissa, la comunità di Muggia si mobilita per la Giamaica

“Se qualcuno vuole, c’è la possibilità di aiutare economicamente”. Con queste parole, diffuse attraverso i social, don Wladek Niemyski, già parroco a Muggia e ora missionario in Giamaica, ha lanciato un appello per sostenere la comunità colpita dal devastante uragano Melissa.

Il ciclone, che ha attraversato i Caraibi provocando almeno 50 vittime, di cui 19 nell’isola giamaicana, ha lasciato dietro di sé distruzione, case danneggiate e migliaia di sfollati.

Danni alla chiesa e alla comunità

Don Niemyski ha spiegato che la chiesa locale ha subito danni significativi, anche se non tutti riconducibili direttamente all’uragano. “Faremo buon uso degli aiuti”, ha assicurato il sacerdote, che si sta adoperando per riparare gli edifici religiosi e sostenere le famiglie più colpite.

Nelle zone occidentali dell’isola, Westmoreland e Saint Elizabeth, si contano la maggior parte delle vittime, mentre centinaia di migliaia di persone in tutti i Caraibi risultano sfollate.

La raccolta fondi: come contribuire

Per affrontare l’emergenza, don Wladek si è messo in contatto con don Andrea Destradi, parroco di Muggia, dando vita a una raccolta fondi solidale destinata alla chiesa e alla popolazione locale.

La notizia, rilanciata anche sul gruppo Facebook “Te son de Muja se”, ha già raccolto numerose adesioni e incoraggiamenti da parte dei cittadini muggesani.

Chi desidera partecipare può effettuare una donazione tramite l’Iban della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo presso la filiale Unicredit di Muggia, inserendo come causale Pro Jamaica.

IBAN dedicato: IT93H0200836480000106287030.

“Ogni contributo – ha ricordato don Niemyski – sarà utilizzato per aiutare chi ha perso tutto e per ricostruire ciò che è stato distrutto”.

L’uragano Melissa prosegue la sua corsa

Secondo le ultime informazioni, Melissa sta ora attraversando le Bahamas, dove si prevede un progressivo calo delle piogge, ma resta alto il rischio di allagamenti e onde anomale.

La situazione resta critica in Cuba, Haiti e nella Repubblica Dominicana, con danni ingenti e bilanci provvisori che potrebbero aggravarsi nelle prossime ore.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook