Trieste Tattoo Expo 2025: programma completo e info utili

Tatuaggi, arte e spettacolo tornano protagonisti a Trieste con la 15ª edizione della Tattoo Expo, in programma il 15 e 16 novembre al Generali Convention Center. L’evento, ormai appuntamento fisso per appassionati e professionisti, è diventato biennale per garantire una proposta più curata e di alto livello. In questa edizione arriveranno oltre 150 artisti del tatuaggio e del piercing da tutto il mondo, pronti a trasformare la città in una vetrina internazionale dell’arte su pelle.

Una manifestazione che richiama visitatori da tutta Europa

La Tattoo Expo è stata presentata in Comune dal vicesindaco Serena Tonel, che ha sottolineato come l’evento “richiami non solo il pubblico triestino ma anche appassionati provenienti da altre regioni e Paesi”. La manifestazione, infatti, rappresenta un’occasione di turismo e promozione culturale, capace di coniugare arte, spettacolo ed economia locale.

Sul sito ufficiale www.triestetattooexpo.com sono elencati tutti gli artisti presenti, con una scheda dedicata a ciascuno. I visitatori potranno prenotare un tatuaggio personalizzato o decidere di farselo realizzare direttamente durante la convention, incontrando i professionisti sul posto.

Tattoo contest e qualità artistica in primo piano

“Abbiamo cercato di alzare il livello qualitativo degli artisti per incrementare le presenze sia dall’Italia che dall’Est Europa”, ha spiegato Carlo Bonci, presidente dell’associazione tatuatori FVG e organizzatore della Tattoo Expo.

Tra gli ospiti più attesi ci sarà Alex De Pase, tatuatore di fama mondiale e fondatore dell’International Tattoo Federation (ITF), che ha richiamato l’attenzione sul rischio di una “tendenza all’esagerazione tra i più giovani”, ricordando come il tatuaggio resti prima di tutto una forma d’arte e non una semplice esibizione.

Durante i due giorni non mancheranno i tradizionali tattoo contest, vere e proprie sfide tra tatuatori che si cimenteranno su temi proposti dall’organizzazione, sotto lo sguardo della giuria e del pubblico.

Performance tra danza, arte e burlesque

Il programma degli spettacoli sarà ricco e variegato. Sul palco salirà Massso Art, artista che dipinge direttamente sul corpo umano, trasformando la pelle in una tela vivente (sabato e domenica alle 12.30 e alle 17).

Non mancheranno le esibizioni di Alister Dance All Star Crew (sabato alle 18.15) e le performance di Etere Pole Dance Studio Trieste, che porterà sul palco la disciplina acrobatica e sensuale della pole dance.

Tra le protagoniste anche Aurora, ex ginnasta e performer di arti aeree, che si esibirà sabato alle 14 e alle 17.45. Domenica 16 novembre, alle 14, il palco accoglierà invece la burlesque performer Sary Devils, pronta a conquistare il pubblico con il suo show ironico e raffinato.

Orari e biglietti

La Trieste Tattoo Expo 2025 aprirà sabato 15 novembre alle 11 (fino alle 20) e domenica 16 novembre dalle 10 alle 20.

L’ingresso giornaliero è fissato a 10 euro. Due giorni di arte, spettacolo e creatività per celebrare il tatuaggio come forma d’espressione unica e universale.

