Il FVG ospita la Convention europea Eap, nuovo slancio per l’atletica regionale

Il Friuli-Venezia Giulia diventa capitale dell’atletica continentale grazie alla Convention europea dei meeting Eap (European Athletics Promotion), ospitata presso Villa Manin a Codroipo e organizzata dall’associazione Atletica 2000. L’evento, che riunisce i principali organizzatori internazionali del circuito.

Anzil: “Un orgoglio per tutta la Regione”

“È un orgoglio per la Regione Friuli-Venezia Giulia poter ospitare la Convention europea Eap – ha dichiarato Anzil –. Un plauso va all’associazione Atletica 2000 e al presidente Piergiorgio Iacuzzo per aver portato questo sodalizio a livelli di eccellenza, rendendolo un punto di riferimento nazionale”.

L’incontro di Codroipo fa parte del programma annuale del circuito Eap, che definisce strategie e calendario dei meeting internazionali, consolidando la rete di eventi dedicati all’atletica leggera di alto livello.

Meeting Città di Codroipo, verso la ventesima edizione

Tra i punti salienti della Convention, l’attenzione si è concentrata anche sul Meeting di Atletica Città di Codroipo, che nel 2026 raggiungerà la ventesima edizione. Un traguardo che testimonia la continuità e la crescita di una manifestazione ormai storica.

“La Regione sostiene con convinzione questa realtà – ha aggiunto Anzil – anche attraverso il finanziamento della ristrutturazione della pista di atletica di Codroipo, che permetterà di riportare il meeting nella sua sede originaria”.

Friuli-Venezia Giulia, terra di sport e comunità

Il vicegovernatore ha ricordato come il Friuli-Venezia Giulia si distingua per la passione sportiva e la qualità organizzativa, elementi che ne fanno una regione di riferimento nel panorama nazionale e internazionale.

“Il Friuli-Venezia Giulia è terra di sport, organizzazione e passione – ha concluso Anzil –. Eventi come questo rafforzano il nostro ruolo nel panorama europeo e rappresentano al meglio il legame fra sport, territorio e comunità”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook