Il FVG ospita la Convention europea Eap, nuovo slancio per l’atletica regionale
A Codroipo la Convention europea dei meeting Eap celebra l’eccellenza sportiva del Friuli-Venezia Giulia. Anzil: “Orgoglio regionale, sport e territorio uniti nel rilancio dell’atletica”
Il Friuli-Venezia Giulia diventa capitale dell’atletica continentale grazie alla Convention europea dei meeting Eap (European Athletics Promotion), ospitata presso Villa Manin a Codroipo e organizzata dall’associazione Atletica 2000. L’evento, che riunisce i principali organizzatori internazionali del circuito.
Anzil: “Un orgoglio per tutta la Regione”
“È un orgoglio per la Regione Friuli-Venezia Giulia poter ospitare la Convention europea Eap – ha dichiarato Anzil –. Un plauso va all’associazione Atletica 2000 e al presidente Piergiorgio Iacuzzo per aver portato questo sodalizio a livelli di eccellenza, rendendolo un punto di riferimento nazionale”.
L’incontro di Codroipo fa parte del programma annuale del circuito Eap, che definisce strategie e calendario dei meeting internazionali, consolidando la rete di eventi dedicati all’atletica leggera di alto livello.
Meeting Città di Codroipo, verso la ventesima edizione
Tra i punti salienti della Convention, l’attenzione si è concentrata anche sul Meeting di Atletica Città di Codroipo, che nel 2026 raggiungerà la ventesima edizione. Un traguardo che testimonia la continuità e la crescita di una manifestazione ormai storica.
“La Regione sostiene con convinzione questa realtà – ha aggiunto Anzil – anche attraverso il finanziamento della ristrutturazione della pista di atletica di Codroipo, che permetterà di riportare il meeting nella sua sede originaria”.
Friuli-Venezia Giulia, terra di sport e comunità
Il vicegovernatore ha ricordato come il Friuli-Venezia Giulia si distingua per la passione sportiva e la qualità organizzativa, elementi che ne fanno una regione di riferimento nel panorama nazionale e internazionale.
“Il Friuli-Venezia Giulia è terra di sport, organizzazione e passione – ha concluso Anzil –. Eventi come questo rafforzano il nostro ruolo nel panorama europeo e rappresentano al meglio il legame fra sport, territorio e comunità”.
