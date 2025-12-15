ASU domina la ginnastica italiana: quarto Trofeo Sacco Gotta e pioggia di medaglie nel weekend perfetto

Un fine settimana da incorniciare per la ginnastica dell’Associazione Sportiva Udinese – ASU, che conferma il proprio ruolo di eccellenza nel panorama nazionale. Tra Ancona e Rimini, la società bianconera ha raccolto successi prestigiosi, risultati di alto profilo e un bilancio complessivo estremamente positivo che chiude nel migliore dei modi un 2025 simbolico, l’anno del 150° anniversario del sodalizio friulano.

A sottolineare il valore del lavoro svolto è stato il presidente Alessandro Nutta, che ha parlato di un progetto sportivo solido, fondato su qualità tecnica, visione di lungo periodo e lavoro quotidiano in palestra, elementi che continuano a portare ASU ai vertici della ginnastica italiana.

Ritmica: quarto “Trofeo Andreina Sacco Gotta” consecutivo

Il momento più alto del weekend è arrivato al PalaPrometeo di Ancona, in occasione del 2° Campionato Nazionale d’Insieme Gold di Ginnastica Ritmica. Qui ASU ha conquistato per la quarta edizione consecutiva il prestigioso “Trofeo Andreina Sacco Gotta”, riconoscimento assegnato sulla base della somma dei due esercizi d’insieme e di un esercizio individuale.

Decisivo il titolo nazionale alle 5 palle, ottenuto grazie all’esercizio di Adele Asquini, Victoria Bruno, Tara Dragaš, Giulia Facinoli, Ginevra Finotto, Isabelle Tavano e Gaia Zurlo, che hanno dominato la gara con il punteggio di 23.883. Fondamentale anche il contributo individuale di Tara Dragaš al nastro, che ha completato un quadro di squadra di altissimo livello tecnico.

Nella Categoria Open, ASU ha inoltre sfiorato il podio all around, chiudendo al quarto posto con 45.483 punti, confermandosi come una delle realtà più solide e continue della ginnastica ritmica italiana.

Ginnastica in Festa 2025 – Winter Edition: pioggia di medaglie

Altro capitolo di grande prestigio è stato quello di Ginnastica in Festa 2025 – Winter Edition, andata in scena a Rimini. Qui ASU ha brillato nelle competizioni FGI Silver di ginnastica artistica femminile, maschile e ritmica, conquistando complessivamente 45 medaglie e 11 trofei.

Nell’artistica femminile, numerosi i podi individuali e di squadra, con diverse prime e seconde posizioni, oltre ai successi nelle competizioni Duo Winter. Di particolare rilievo il percorso della squadra Allieve Gold, capace di vincere il proprio girone nella Finale Nazionale Gold 2 e di accedere alla finalissima, chiudendo tra le prime dieci squadre d’Italia.

Ottimi riscontri anche per la ginnastica artistica maschile, protagonista nelle rispettive categorie nazionali, e per la ginnastica ritmica, che ha chiuso la manifestazione con oltre 20 podi.

Un progetto vincente che guarda al futuro

Il bilancio complessivo premia il lavoro di atlete, atleti, tecnici e staff, consolidando il ruolo dell’Associazione Sportiva Udinese come punto di riferimento della ginnastica italiana. Un 2025 che si chiude con risultati storici e che pone basi solide per affrontare con ambizione le sfide future.

