“èLogico!”, a Trieste arriva la nuova guida per la raccolta differenziata

In questi giorni le famiglie triestine stanno ricevendo una nuova guida dedicata alla raccolta differenziata, pensata per chiarire dubbi quotidiani e migliorare la qualità dei conferimenti. Non si tratta di materiale promozionale, ma di un vero strumento operativo realizzato per accompagnare i cittadini nei gesti di ogni giorno.

Dove va il cartone della pizza sporco? E le conchiglie delle cozze dopo una cena in compagnia? La nuova brochure risponde a queste e molte altre domande frequenti, spiegando in modo chiaro cosa va conferito nell’umido, nella carta, nella plastica o nell’indifferenziato. Un aiuto concreto per ridurre gli errori e rendere la raccolta davvero efficace.

Una guida completa, oltre le cinque frazioni

Il documento non si limita a illustrare le cinque principali frazioni di raccolta, ma offre una panoramica più ampia su tutti i servizi disponibili in città. All’interno si trovano infatti approfondimenti dedicati ai Centri di Raccolta, ai Sabati Ecologici, ai servizi a domicilio, alle raccolte specifiche e un focus sul funzionamento dell’economia circolare.

La scelta di distribuire una guida cartacea nasce dall’ascolto dei cittadini: durante le occasioni di confronto, infatti, è emerso un forte apprezzamento per un supporto semplice, immediato e sempre consultabile.

La campagna “èLogico” protagonista al mercatino di Natale

Chi avesse bisogno di una seconda copia può trovarla anche alla casina di AcegasApsAmga al mercatino di Natale di Trieste, in piazza della Borsa, attiva fino al 24 dicembre. Come da tradizione, la multiutility è presente per fornire informazioni, ascoltare i cittadini e distribuire gadget a tema ambientale fino a esaurimento scorte.

Quest’anno il filo conduttore è la nuova campagna “èLogico”, che punta a valorizzare la naturalezza dei gesti corretti nella raccolta differenziata. La casina è allestita con una grafica natalizia dedicata e sono state realizzate sacche in plastica riciclata brandizzate con il messaggio della campagna.

Nei weekend è inoltre prevista la presenza della Sartoria Sociale Lister, che espone prodotti realizzati con materiali di recupero, tra cui banner e indumenti dismessi di AcegasApsAmga.

Dove finiscono davvero i rifiuti differenziati?

Per chi si chiede che fine faccia la raccolta differenziata, è disponibile il report “Sulle Tracce dei Rifiuti”, consultabile online o in formato cartaceo alla casina natalizia. Il documento smentisce con dati concreti il luogo comune secondo cui “finisce tutto insieme”.

Nel 2024, a Trieste, la raccolta differenziata ha generato 33 mila tonnellate di materiali, con una quota media superiore al 90% avviata a riciclo. I risultati più significativi riguardano:

Carta : oltre 9 mila tonnellate , con il 97,6% riciclato correttamente ;

: oltre , con il ; Organico : quasi 5,5 mila tonnellate , con oltre il 90% avviato a recupero ;

: quasi , con oltre il ; Vetro: circa 6,6 mila tonnellate, di cui il 95,5% riciclato.

La parte non riciclabile dipende in larga misura dalla qualità del conferimento: errori e materiali sbagliati compromettono l’intero processo.

Un margine di miglioramento ancora ampio

Nonostante i buoni risultati qualitativi, il tasso di raccolta differenziata a Trieste si ferma al 46%, un dato che evidenzia un ampio margine di crescita. La nuova guida e la campagna “èLogico” nascono proprio per accompagnare i cittadini verso scelte più consapevoli, migliorando la qualità della raccolta e riducendo gli errori.

Piccoli gesti quotidiani, se fatti bene, possono fare una grande differenza per l’ambiente e per il futuro della città.

