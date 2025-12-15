Seguici su

Cronaca & AttualitàTrieste

Evasione dal carcere del Coroneo di Trieste: detenuto fugge nel giorno dell’udienza

Fuga spettacolare dal carcere di Trieste: detenuto evade sfruttando i ponteggi della ristrutturazione

Avatar

Pubblicato

4 settimane fa

il

Manette
Manette ( © Depositphotos)

TRIESTE – Un’evasione degna di un film quella avvenuta oggi, 14 dicembre, alla casa circondariale del Coroneo di Trieste. Un detenuto di 31 anni di origine pakistana, identificato con le iniziali K. N., è riuscito a fuggire dal carcere lanciandosi all’esterno del perimetro e facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le ricerche.

L’uomo era in attesa di giudizio e, secondo quanto segnalato dalla Uil Penitenziaria, avrebbe sfruttato i ponteggi installati per i lavori di ristrutturazione dell’istituto per mettere in atto la fuga.

La fuga nel giorno dell’udienza

L’evasione è avvenuta proprio nel giorno in cui era previsto il suo trasferimento in tribunale per un’udienza. K. N., però, in aula non è mai arrivato, riuscendo a eludere la sorveglianza e a scappare.

L’allerta sulla sicurezza

Un elemento rilevante emerge da un documento interno: il direttore del carcere, in una nota firmata il 10 dicembre, aveva chiesto di adottare “rigorosissime misure di sicurezza” per prevenire tentativi di evasione in occasione dello spostamento del detenuto. Precauzioni che, alla luce dei fatti, non hanno impedito la fuga.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?