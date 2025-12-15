Evasione dal carcere del Coroneo di Trieste: detenuto fugge nel giorno dell’udienza

TRIESTE – Un’evasione degna di un film quella avvenuta oggi, 14 dicembre, alla casa circondariale del Coroneo di Trieste. Un detenuto di 31 anni di origine pakistana, identificato con le iniziali K. N., è riuscito a fuggire dal carcere lanciandosi all’esterno del perimetro e facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le ricerche.

L’uomo era in attesa di giudizio e, secondo quanto segnalato dalla Uil Penitenziaria, avrebbe sfruttato i ponteggi installati per i lavori di ristrutturazione dell’istituto per mettere in atto la fuga.

La fuga nel giorno dell’udienza

L’evasione è avvenuta proprio nel giorno in cui era previsto il suo trasferimento in tribunale per un’udienza. K. N., però, in aula non è mai arrivato, riuscendo a eludere la sorveglianza e a scappare.

L’allerta sulla sicurezza

Un elemento rilevante emerge da un documento interno: il direttore del carcere, in una nota firmata il 10 dicembre, aveva chiesto di adottare “rigorosissime misure di sicurezza” per prevenire tentativi di evasione in occasione dello spostamento del detenuto. Precauzioni che, alla luce dei fatti, non hanno impedito la fuga.

