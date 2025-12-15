Furto in un bar del centro di Udine, decisiva la videosorveglianza: denunciata una 47enne

UDINE – Mascherina sul volto, cappuccio calato sulla testa e movimenti studiati per non attirare l’attenzione. Il furto avvenuto in un bar del centro storico di Udine sembrava destinato a restare senza colpevoli, ma il sistema di videosorveglianza comunale ha permesso di ricostruire ogni passaggio e arrivare all’identificazione della responsabile.

La denuncia della Polizia Locale

Nei giorni scorsi il nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia Locale di Udine ha concluso l’attività investigativa denunciando all’Autorità giudiziaria una cittadina italiana di 47 anni, residente a Campoformido, per furto aggravato. La donna avrebbe approfittato di un momento di distrazione della titolare del locale, una udinese di 74 anni, per sottrarre il portafogli custodito all’interno di una borsa riposta sul retro del banco di mescita.

Il bottino e la fuga

All’interno del portafogli si trovavano circa cento euro in contanti, documenti di identità e alcuni oggetti personali di valore affettivo. Per rendere più difficile il riconoscimento, la ladra avrebbe agito con particolare cautela, indossando una mascherina sanitaria e una felpa con cappuccio. Dopo il colpo si è allontanata a piedi tra le vie del centro, cercando di far perdere le proprie tracce.

Le immagini decisive

Determinanti per l’indagine sono state le immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale, analizzate dagli agenti della Polizia Locale, che hanno seguito gli spostamenti della donna fino a quando è salita su un autobus della linea urbana per lasciare il centro storico di Udine.

