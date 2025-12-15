Udinese da applausi: Ekkelenkamp stende il Napoli e accende il Bluenergy Stadium

L’Udinese c’è, eccome. Davanti al proprio pubblico i bianconeri superano il Napoli con una prestazione solida, intensa e lucida, trovando una vittoria di grande valore contro i campioni d’Italia. A decidere il match è ancora Jurgen Ekkelenkamp, che quando incrocia l’azzurro sembra accendersi in modo speciale. Dopo il gol segnato al Maradona nel febbraio scorso, l’olandese si ripete al Bluenergy Stadium con una conclusione potente e precisa all’incrocio dei pali, imprendibile per Milinkovic-Savic.

È un successo che va oltre il singolo episodio: l’Udinese mette fine alla serie di tre vittorie consecutive del Napoli in campionato e conferma di avere identità, condizione fisica e idee chiare. I friulani appaiono più freschi, aggressivi e continui per tutto l’arco della gara, costruendo una vittoria pienamente meritata.

Pressing, ritmo e personalità: la chiave della gara

Fin dai primi minuti l’Udinese mostra un atteggiamento chiaro: pressing alto, linee compatte e aggressività costante. Il Napoli fatica a costruire gioco e i bianconeri riescono spesso a recuperare palla nella metà campo avversaria, impedendo agli azzurri di trovare ritmo.

La squadra friulana dimostra personalità anche nei momenti più delicati del match, mantenendo equilibrio e ordine difensivo senza rinunciare a proporsi in avanti. La sensazione è che l’Udinese creda nella vittoria più degli avversari, mostrando una condizione atletica superiore e una maggiore lucidità nelle scelte.

Due gol annullati, ma l’Udinese non si ferma

Nella ripresa la pressione bianconera aumenta e porta anche a due reti annullate dopo l’intervento del VAR. Prima Davis, che ribadisce in rete una respinta del portiere, viene fermato per una posizione irregolare di pochi centimetri. Poi Zaniolo, autore di una conclusione potente da fuori area, si vede cancellare il gol dopo un richiamo al monitor per un precedente recupero giudicato falloso.

Decisioni che avrebbero potuto scoraggiare chiunque, ma non questa Udinese. La squadra resta compatta, continua a spingere e trova la via del gol con la giocata di qualità di Ekkelenkamp, premiando un atteggiamento propositivo e coraggioso.

Tre punti che valgono fiducia e consapevolezza

Nel finale l’Udinese gestisce con attenzione, rischiando il giusto e mostrando maturità anche nelle letture difensive. Il palo esterno colpito da Lucca in pieno recupero è l’ultimo segnale di una serata positiva, in cui tutto sembra girare dalla parte bianconera.

Questa vittoria rappresenta molto più di tre punti: è una conferma del percorso intrapreso, della crescita del gruppo e della capacità di competere anche contro le grandi del campionato. Un successo che rafforza classifica, morale e convinzioni, dando ulteriore spinta al cammino dell’Udinese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook