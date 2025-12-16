Sella Nevea cresce, inaugurata la nuova seggiovia quadriposto Gilberti

Un’infrastruttura moderna, più efficiente e sicura, capace di rafforzare l’attrattività turistica e di consolidare lo sviluppo economico della montagna del Friuli-Venezia Giulia. È stata inaugurata oggi la nuova seggiovia quadriposto Gilberti nel comprensorio sciistico di Sella Nevea, nel comune di Chiusaforte, un’opera chiave frutto di un investimento regionale da 5 milioni di euro.

Un progetto che guarda lontano

«Oggi rendiamo operativo un ulteriore e importante investimento per la montagna del Friuli-Venezia Giulia», ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, sottolineando come nel solo polo di Sella Nevea siano state recentemente messe a terra risorse per oltre 6,2 milioni di euro.

Nel dettaglio, oltre alla nuova seggiovia Gilberti, gli interventi hanno riguardato la sistemazione della pista Cai 2 (850 mila euro) e il potenziamento dei sistemi antivalanghe (400 mila euro), con l’obiettivo di garantire una fruibilità più ampia e continuativa del comprensorio.

Seggiovia più veloce e capiente: un salto di qualità per il comprensorio

La nuova infrastruttura, realizzata da Leitner, sostituisce il precedente impianto biposto e consente un deciso miglioramento delle prestazioni:

capacità aumentata da 1.200 a 1.800 persone all’ora ;

; collegamento tra quota 1.785 e 1.860 metri ;

; sviluppo complessivo di circa 360 metri.

I lavori, avviati nel giugno scorso, si sono conclusi a dicembre con il collaudo e la successiva apertura al pubblico, nel pieno rispetto dei tempi programmati.

L’intervento sulla seggiovia Gilberti rientra in un più ampio programma di ammodernamento delle infrastrutture turistiche montane. PromoTurismoFVG ha infatti programmato, nel prossimo triennio, opere e investimenti per circa 220 milioni di euro, in gran parte destinati allo sviluppo dei poli montani regionali.

«Le promesse fatte all’inizio della legislatura sul rilancio delle aree montane sono state mantenute – ha evidenziato Bini – e nei prossimi anni assisteremo ad altre inaugurazioni significative».

Turismo in crescita, +27% rispetto alla media decennale

I risultati iniziano a vedersi anche nei numeri. Nella stagione invernale 2024/2025, il polo di Sella Nevea ha registrato quasi 62 mila ingressi, con un incremento del 27% rispetto alla media degli ultimi dieci anni e un +8,7% rispetto alla stagione 2023/2024.

«I dati del turismo sono assolutamente confortanti – ha aggiunto l’assessore – e le prime settimane della stagione confermano una crescita ulteriore».

La montagna torna attrattiva

Il rilancio turistico si riflette anche sul tessuto economico. Secondo i dati della Camera di Commercio, l’imprenditoria della montagna friulana è in crescita per il quarto anno consecutivo, con oltre 5 mila sedi attive.

Nel 2024 l’aumento è stato di 43 unità (+0,9%), trainato in particolare da servizi (+5,5%) e costruzioni (+1,6%). Significativa anche la presenza femminile, con oltre il 26% di imprese rosa, una quota superiore alla media regionale.

«L’investimento pubblico deve servire a stimolare quello privato – ha concluso Bini – e oggi iniziamo a vedere risposte positive. È questa la direzione giusta per garantire un futuro alla montagna e alle comunità che la vivono tutto l’anno».

L’inaugurazione della nuova seggiovia Gilberti rappresenta così un tassello fondamentale nella strategia regionale di rilancio delle aree montane, coniugando turismo, sicurezza, sviluppo economico e qualità della vita.

