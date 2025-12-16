Trieste, arrivano 19 nuovi agenti di Polizia Locale: rinforzi per la sicurezza e turni H24

Questa mattina, nella caserma di San Sebastiano, sono stati ufficialmente presentati i nuovi agenti della Polizia Locale di Trieste. Si tratta di 19 unità complessive, di cui 16 entrate in servizio ieri, 15 dicembre, mentre altre tre arriveranno nelle prossime settimane, andando a rafforzare l’organico del corpo cittadino.

Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, l’assessore comunale alla Sicurezza Caterina de Gavardo e il comandante della Polizia Locale Walter Milocchi, che hanno illustrato i numeri del concorso, il percorso formativo e le prospettive future del corpo.

Chi sono i nuovi agenti: età, provenienza ed esperienza

Dei 19 nuovi agenti, 17 sono uomini e due donne, con un’età media di circa 30 anni. La maggioranza proviene dal Friuli-Venezia Giulia: 13 agenti sono infatti originari della Regione, e otto di questi sono triestini.

Un dato rilevante riguarda l’esperienza pregressa: sei agenti hanno già lavorato in altri comandi di Polizia Locale, portando con sé competenze già consolidate. In particolare, uno proviene dal comando di Gorizia, uno da Udine, uno da Muggia e tre da Monfalcone.

Formazione già avviata tra teoria e pratica

I nuovi agenti hanno iniziato il loro percorso formativo a partire dal 1° dicembre, seguendo lezioni teoriche e pratiche. Al momento la formazione si svolge nella caserma di San Sebastiano, per poi proseguire presso la Scuola regionale di Paluzza, punto di riferimento per la preparazione degli operatori di Polizia Locale del territorio.

Al termine del percorso formativo, è previsto anche un periodo di prova della durata di sei mesi, durante il quale verranno valutate le competenze operative e relazionali dei neoassunti.

Il concorso: prove selettive e requisiti stringenti

Il bando di concorso, pubblicato nel mese di maggio, prevedeva il superamento di tre prove distinte:

prova scritta ,

, prova orale ,

, prova di efficienza fisica.

Al termine dell’iter selettivo è stata stilata una graduatoria finale con 42 candidati idonei.

Tra i requisiti richiesti figuravano anche specifiche caratteristiche attitudinali, come personalità stabile, controllo delle reazioni istintuali, senso di responsabilità, capacità di critica e autocritica, oltre a competenze cognitive, relazionali e organizzative. Essenziale, inoltre, non essere obiettori di coscienza né alla leva obbligatoria né all’uso dell’arma.

Numeri del corpo e parole dell’assessore

Attualmente la Polizia Locale di Trieste conta 240 agenti, a cui si aggiungono circa 50 persone impiegate nei servizi amministrativi.

L’assessore Caterina de Gavardo ha sottolineato il valore del corpo:

“Mi è capitato tante volte di elogiare la Polizia Locale per i risultati, per l’impegno, per la testa e per il cuore che tutti gli operatori mettono in questo lavoro. È un corpo completamente in armamento, che da sei mesi garantisce un turno sulle 24 ore e dispone di una sala operativa attiva H24”.

Carenze d’organico e prospettive future

Nonostante i nuovi ingressi, restano alcune criticità. Il comandante Walter Milocchi ha spiegato che ci sono ancora 14 posizioni da coprire:

“Il prossimo anno vedremo se l’ente deciderà di investire ancora sulle Polizie Locali piuttosto che su altri settori del Comune”.

Le maggiori carenze riguardano i distretti territoriali, in particolare quello dell’Altipiano, con sole otto unità, e quelli di via Giulia e via Locchi. Quest’ultimo risulta attualmente chiuso, anche se il personale continua a operare dalla caserma di via Revoltella.

