Udine, piano sicurezza per il Capodanno: niente alcol e vetro in piazza

È pronto il piano di sicurezza per le celebrazioni della notte di Capodanno a Udine, definito dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Domenico Lione. L’attenzione è rivolta in particolare all’evento organizzato dal Comune di Udine in piazza Primo Maggio, dove sono attese migliaia di persone per l’arrivo del nuovo anno.

I divieti: stop a vetro, alcol e petardi

Anche per il Capodanno 2025 sono confermate le misure già adottate negli anni scorsi. Sarà vietato utilizzare contenitori di vetro, consumare bevande alcoliche su suolo pubblico ed esplodere petardi o fuochi d’artificio. I divieti saranno formalizzati con un’ordinanza del sindaco Alberto Felice De Toni, annunciata dal vicesindaco Alessandro Venanzi e dall’assessora Raffaella Toffano.

Piazza Primo Maggio cordonata e accessi controllati

Piazza Primo Maggio sarà completamente cordonata, con accessi limitati e varchi controllati. All’interno dell’area saranno presenti forze dell’ordine statali e locali, vigili del fuoco, ambulanze e assistenti alla sicurezza, che utilizzeranno anche contapersone per monitorare l’afflusso.

Obiettivo: festeggiare in sicurezza

Le istituzioni invitano cittadini e visitatori a rispettare le regole, sottolineando che le misure adottate hanno l’obiettivo di garantire una notte di festa sicura e ordinata per tutti.

