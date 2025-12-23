Eroi in divisa, riconoscimento regionale a due carabinieri di Trieste

Un gesto di prontezza, competenza e profondo senso del dovere che ha fatto la differenza tra la vita e la morte. È questo il valore dell’intervento compiuto a inizio dicembre da Antonio Re e Michael Grisanti, giovani carabinieri in servizio alla stazione di via Hermet, premiati oggi a Trieste con una medaglia della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il ringraziamento delle istituzioni alle forze dell’ordine

A consegnare il riconoscimento è stato l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, che ha voluto ribadire la vicinanza delle istituzioni alle forze dell’ordine, quotidianamente impegnate sul territorio per garantire sicurezza e tutela della comunità.

«Con questa medaglia abbiamo voluto ringraziare due giovani carabinieri che, con prontezza e professionalità, hanno salvato la vita a una persona colpita da arresto cardiaco», ha sottolineato Roberti, ricordando l’intervento avvenuto all’interno del Palazzo di Giustizia di Trieste.

Un intervento decisivo in pochi minuti

I fatti risalgono ai primi giorni di dicembre, quando i due militari si sono trovati di fronte a un uomo colpito da arresto cardiaco improvviso. Grazie alla rapidità di intervento, all’applicazione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e all’uso corretto del defibrillatore, i carabinieri sono riusciti a salvargli la vita.

Un’azione che ha dimostrato non solo sangue freddo, ma anche un’elevata preparazione professionale, frutto di una formazione mirata e costante.

La cerimonia ufficiale a Trieste

All’incontro erano presenti anche il maggiore Ottavia Mossenta e il maresciallo maggiore Denis Burolo, che hanno accompagnato i due carabinieri nel corso della cerimonia simbolica, breve ma carica di significato.

Durante l’evento è stata ribadita l’importanza della formazione nelle scuole dell’Arma, in particolare per quanto riguarda le tecniche di primo soccorso, sempre più centrali anche nel lavoro quotidiano delle forze dell’ordine.

Un esempio che ha fatto il giro dei media nazionali

L’episodio non è passato inosservato: l’azione dei due carabinieri è stata infatti ripresa anche dai media nazionali, diventando un esempio concreto di servizio allo Stato e alla collettività.

Un riconoscimento che va oltre la medaglia e che rafforza il valore del lavoro silenzioso ma fondamentale svolto ogni giorno dalle forze dell’ordine in Friuli-Venezia Giulia.

