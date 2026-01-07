Figli si nasce, genitori si diventa: a Udine parte il progetto gratuito per famiglie

Prenderà il via da lunedì 12 gennaio il progetto “Figli si nasce, genitori si diventa”, un percorso educativo e formativo pensato per bambini, ragazzi, adolescenti e genitori, che si svolgerà nel quartiere di viale Venezia a Udine. L’iniziativa propone una serie di appuntamenti tematici guidati da esperti, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare le sfide educative contemporanee e rafforzare il dialogo tra famiglia, scuola e territorio.

Il progetto è promosso dall’Associazione di Volontariato Venezia e Al Salam, in collaborazione con parrocchie, scuole e associazioni del quartiere, e rappresenta un’occasione di confronto e crescita condivisa per tutta la comunità.

Un percorso strutturato per fasce d’età

Il cuore dell’iniziativa è un calendario di laboratori e incontri formativi suddivisi per fasce d’età, così da rispondere in modo mirato ai bisogni di genitori ed educatori nelle diverse fasi della crescita. Il percorso coinvolge professionisti qualificati, tra cui psicologi, pedagogisti, neuropsichiatri, assistenti sociali ed educatori, oltre a docenti universitari.

Gli incontri affrontano temi centrali come la crescita emotiva del bambino, la gestione dei comportamenti difficili, la collaborazione tra famiglia e comunità, l’uso consapevole delle tecnologie e le sfide educative dell’adolescenza, offrendo spunti di riflessione e strumenti pratici.

Gli appuntamenti del lunedì a San Giuseppe

Le attività si svolgono ogni lunedì dalle 17:30 alle 19:30 presso la sala sotto la chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in viale Venezia 285 a Udine. La partecipazione è gratuita, con iscrizione via e-mail all’indirizzo associazionevenezia@gmail.com.

Per i genitori di bambini da 0 a 5 anni, gli incontri si concentrano su sviluppo del bambino, passaggi educativi fondamentali come quello dalla culla alla scuola, il ruolo della comunità e i cambiamenti sociali che influenzano la crescita.

Per la fascia 6-11 anni sono previsti laboratori di confronto su relazioni, educazione e sviluppo.

Per i genitori di adolescenti (12-18 anni e oltre), il percorso affronta la relazione genitori-figli tra sogni e conflitti, i bisogni evolutivi e anche una riflessione sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel percorso di crescita.

Un progetto che rafforza la comunità

L’iniziativa si inserisce nel quadro del bando “Quartieri in movimento” e punta a costruire una rete di sostegno, dialogo e condivisione educativa. A sottolinearne il valore è l’assessora comunale Rosi Toffano, che ha evidenziato come il progetto incarni lo spirito del bando: generare partecipazione, creare occasioni di incontro e rafforzare le reti di quartiere, valorizzando le persone e le associazioni che animano la città.

