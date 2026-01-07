Ghiaccio e temperature in calo, piano notturno rafforzato: trattata tutta la viabilità principale della città

UDINE – Alla luce delle condizioni meteorologiche previste e del sensibile abbassamento delle temperature, il Comune di Udine ha deciso di procedere con un rafforzamento significativo del piano neve-ghiaccio. A darne notizia è l’assessore alla mobilità Ivano Marchiol, che ha spiegato come l’intervento non sia più limitato ai soli punti critici, ma venga esteso a un’area molto più ampia della rete stradale urbana.

La scelta nasce dall’esigenza di prevenire la formazione di ghiaccio e garantire condizioni di sicurezza migliori per automobilisti e mezzi in circolazione, soprattutto nelle ore notturne e nelle prime fasi della mattinata.

Interventi notturni su viabilità principale e strade strategiche

Il piano potenziato è entrato in funzione dalle ore 22 di ieri, martedì 6 gennaio, fino alle 7 di oggi, mercoledì 7 gennaio. In questa fascia oraria la ditta incaricata Ices ha effettuato il trattamento antighiaccio su tutta la viabilità principale e strategica della città.

L’operazione ha interessato non solo le arterie principali, ma anche le strade di collegamento più trafficate, considerate fondamentali per la mobilità urbana. È stato inoltre previsto un nuovo passaggio mirato nei punti più sensibili, come rotonde, cavalcavia e rampe, già trattati nella notte precedente.

Mezzi operativi per tutta la notte

I mezzi sono rimasti operativi per l’intera notte, con l’obiettivo di garantire la piena percorribilità delle strade principali nelle ore di maggiore traffico del mattino. Un’azione preventiva pensata per ridurre al minimo i disagi e i rischi legati alle basse temperature e alla possibile formazione di ghiaccio sull’asfalto.

Secondo quanto spiegato dall’assessore Marchiol, l’estensione del piano rappresenta un cambio di approccio rispetto agli interventi precedenti, puntando su una copertura più ampia e su un controllo costante delle condizioni stradali.

Prudenza alla guida nelle prime ore del mattino

Nonostante l’intervento esteso, l’assessore alla mobilità invita comunque alla massima prudenza alla guida. “Il rischio ghiaccio non può essere completamente escluso – sottolinea Marchiol – soprattutto nelle strade secondarie che non rientrano nel piano di trattamento”.

In vista delle prime ore di mercoledì mattina, viene quindi raccomandato agli automobilisti di moderare la velocità, mantenere una guida attenta e adeguare il comportamento alle condizioni dell’asfalto, che potrebbero risultare insidiose in alcune zone della città.

