Tarcento, il Pignarûl Grant richiama migliaia di persone

l Pignarûl Grant di Tarcento si conferma uno degli eventi più rappresentativi dell’identità friulana, capace di unire tradizione, spiritualità e senso di comunità. Sul colle di Coia, accanto al suggestivo Cjistielat, si è acceso il più grande falò propiziatorio del Friuli-Venezia Giulia, punto di riferimento simbolico da cui hanno preso avvio anche i pignarûi delle frazioni e dei paesi vicini.

Un rito antico che, attraverso la lettura del fuoco e del fumo, continua a parlare al presente, offrendo auspici per il nuovo anno e rafforzando i legami sociali.

Zilli: “Un messaggio forte per il Friuli-Venezia Giulia”

A sottolineare il valore dell’evento è stata l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, intervenuta al fuoco epifanico di Tarcento.

«Il Pignarûl Grant è una tradizione profondamente simbolica per il popolo friulano e per il Friuli-VeneziaGiulia – ha dichiarato – nel gesto ancestrale della lettura del fumo e del fuoco ritroviamo buoni auspici per il nuovo anno e un messaggio forte di comunità, coesione e partecipazione».

Richiamando le parole del Vecchio Venerando, che ha tratto gli auspici osservando la direzione del fumo, Zilli ha evidenziato come il nuovo anno richiederà impegno condiviso, responsabilità e presenza attiva nelle comunità locali.

Il 2026 e il valore della memoria collettiva

L’assessore ha inoltre ricordato come il 2026 rappresenti un anno particolarmente significativo per l’identità friulana, segnato dal 50° anniversario del terremoto del Friuli.

Un richiamo forte allo spirito di solidarietà, responsabilità e coesione che allora permise la rinascita dei territori e che oggi resta un patrimonio culturale e umano da custodire e trasmettere alle nuove generazioni.

Un evento che coinvolge migliaia di persone

Il grande falò, alto 15 metri, è stato realizzato grazie al lavoro instancabile dei volontari, degli Alpini di Coia, della Pro Loco, dell’amministrazione comunale, delle Forze dell’ordine, dei mascarârs e di tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

«Lo spettacolo di luce ha rappresentato il momento culminante della tre giorni di festa – ha concluso Zilli – una tradizione che si rinnova dal 1928 e che continua a essere un forte elemento di valori condivisi, partecipazione e identità per l’intera comunità del Friuli-Venezia Giulia».

