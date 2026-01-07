Udinese a Torino per la svolta: Runjaic tra dubbi di formazione e voglia di continuità in Serie A

Cambiare ritmo, alzare l’intensità e porre fine all’alternanza di risultati. È questo l’obiettivo dell’Udinese che questa sera, mercoledì 7 gennaio, scende in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 19ª giornata di Serie A. L’avvio di 2026 non è stato dei migliori: la sconfitta di Como ha evidenziato ancora una volta un limite ricorrente, ovvero l’approccio alle partite, con un primo tempo regalato agli avversari.

A fotografare il momento è stato Jurgen Ekkelenkamp, che a Tv12 ha ammesso senza giri di parole: «Abbiamo alti e bassi, sappiamo che dobbiamo migliorare». Un’autocritica che rispecchia il momento di una squadra reduce da un solo punto nelle ultime uscite e che non vince dal successo contro il Napoli del 14 dicembre.

Runjaic tra modulo, dubbi e ritorni

L’allenatore Kosta Runjaic ha trovato risposte incoraggianti nella ripresa di Como passando al 4-4-2, ma questa sera dovrebbe ripartire dal più collaudato 3-5-2. Restano però alcuni nodi da sciogliere, a cominciare dal portiere. Padelli, protagonista positivo contro Lazio e Como, insidia Okoye, che il tecnico continua a indicare come titolare.

In difesa torna Solet, mentre resta aperto il ballottaggio con Bertola. A centrocampo cresce l’attesa per Lennon Miller, classe 2006, che ha portato qualità e dinamismo a Como: la piazza chiede spazio e, anche in ottica turnover in vista del Pisa, una maglia dal primo minuto non è da escludere.

Atta e Zaniolo, il valore aggiunto

Il rientro più atteso è quello di Arthur Atta, assente dal 2 dicembre per l’infortunio subito proprio a Torino, ma allo Stadium in Coppa Italia. Senza il francese l’Udinese ha battuto solo il Napoli, un dato che racconta la sua importanza. Il suo rientro sarà graduale e probabilmente a gara in corso, ma la qualità che aggiunge è evidente. Per ora il posto da mezzala sinistra dovrebbe restare a Ekkelenkamp, che sogna nuovi gol dopo quello decisivo contro il Napoli.

Intanto è stato ufficializzato l’arrivo dell’esterno colombiano Juan David Arizala, classe 2005, che sarà a disposizione dal match con l’Inter.

Un incrocio delicato per la salvezza

Il Torino, reduce dalla vittoria di Verona, torna davanti al proprio pubblico per un altro scontro diretto. Granata e friulani hanno un discreto margine sulla zona retrocessione, ma non possono permettersi passi falsi. I bookie vedono i padroni di casa leggermente favoriti, in una gara che si preannuncia equilibrata e tattica, con pochi gol.

Dove vedere Torino-Udinese

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle 20.45. Disponibile anche su DAZN 1 (canale 214 SkyQ) e in streaming su tutti i dispositivi abilitati.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook