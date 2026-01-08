Carabinieri allo IAL di Aviano con il cane antidroga: controlli a scuola

Rientro dalle vacanze natalizie con una sorpresa per gli studenti dell’Istituto Turistico-Alberghiero “IAL” di Aviano. Nella mattinata di mercoledì 7 gennaio 2026, i Carabinieri della Stazione di Aviano, affiancati dall’unità cinofila di Torreglia (Padova) con il cane antidroga Zico, hanno effettuato un’ispezione a tappeto all’interno della struttura scolastica.

L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione agli ambienti frequentati dai giovani, e si è svolto in modo ordinato e collaborativo, senza creare disagi alle normali attività didattiche.

Ispezioni in aule, convitto e spazi comuni

Il controllo ha interessato tutti gli spazi dell’istituto: dalle aule didattiche agli spogliatoi, passando per i servizi igienici e il convitto che ospita alcuni studenti durante l’anno scolastico. I militari dell’Arma, insieme al labrador Zico, hanno verificato anche zaini ed effetti personali degli allievi presenti.

L’operazione si è svolta sotto lo sguardo attento della dirigenza scolastica, che ha garantito piena collaborazione alle forze dell’ordine, confermando un rapporto ormai consolidato basato su fiducia e prevenzione.

Nessuna sostanza trovata: esito completamente negativo

Al termine delle verifiche, l’ispezione si è conclusa con un esito completamente negativo: nessuna traccia di sostanze stupefacenti è stata rinvenuta all’interno dell’istituto. Un risultato accolto con soddisfazione condivisa sia dai Carabinieri sia dalla direzione dello IAL.

“Questo risultato è frutto della sinergia tra istituto e forze dell’ordine”, hanno sottolineato dalla dirigenza scolastica, evidenziando come il lavoro di sensibilizzazione e prevenzione portato avanti negli ultimi anni stia dando risultati concreti.

Educazione alla legalità e prevenzione

La collaborazione tra lo IAL di Aviano e la Stazione dei Carabinieri locale non è una novità. Da tempo è attivo un percorso strutturato dedicato alla cultura della legalità, che vede protagonisti studenti, docenti e rappresentanti dell’Arma.

Nel corso degli anni, gli allievi hanno partecipato a incontri formativi e informativi tenuti da ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri, affrontando temi centrali per la crescita dei giovani: prevenzione delle dipendenze, bullismo e cyberbullismo, violenza di genere e uso consapevole dei social network.

Formare professionisti e cittadini consapevoli

Oltre all’attività didattica, la collaborazione comprende controlli periodici e azioni preventive, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e consapevoli. Una strategia educativa che mira a formare non solo futuri professionisti del settore turistico-alberghiero, ma anche cittadini rispettosi delle regole e del proprio futuro.

Un messaggio chiaro che arriva dal risultato dell’ispezione: prevenzione, dialogo e collaborazione sono strumenti efficaci per garantire sicurezza e serenità negli ambienti scolastici.

