Epifania ad Udine: arresti, violenze nei bar e patenti ritirate durante i controlli

UDINE – Il dispositivo messo in campo dai carabinieri del Comando provinciale di Udine ha avuto un duplice obiettivo: prevenire i reati predatori e monitorare la sicurezza stradale durante giornate caratterizzate da spostamenti, locali affollati e festeggiamenti. Un’azione capillare che ha interessato le principali arterie del territorio e i luoghi di maggiore aggregazione.

Violenza nei locali: lite finisce nel sangue

Tra gli episodi più gravi registrati, spicca una violenta aggressione avvenuta in un bar della provincia. Una lite apparentemente banale tra avventori è degenerata improvvisamente quando un 39enne friulano ha colpito alla testa un uomo di 48 anni con un bicchiere.

La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie, mentre l’aggressore è stato denunciato per lesioni personali, a conferma dell’attenzione delle forze dell’ordine anche sui fenomeni di violenza legati alla movida.

Violazioni ai domiciliari: scatta l’arresto

Sempre sul fronte giudiziario, i militari hanno tratto in arresto un 45enne friulano già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti.

L’uomo aveva ripetutamente violato le prescrizioni imposte dal giudice, rendendo inevitabile l’aggravamento della misura. Per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale di via Spalato a Udine, dove sconterà il resto della pena.

Sicurezza stradale: alcol e patenti ritirate

Pesante anche il bilancio sulle strade, con l’abuso di alcol tra le principali cause di intervento. Due uomini, di 29 e 45 anni, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza dopo essere rimasti coinvolti in incidenti stradali: una fuoriuscita autonoma e un tamponamento. In entrambi i casi è scattato l’immediato ritiro della patente.

Falsi documenti e frodi online

Curioso l’esito di un controllo stradale su un 49enne, che ha esibito un permesso provvisorio sostenendo di aver smarrito la patente. Gli accertamenti hanno però svelato che il documento gli era stato revocato da oltre un anno, portando a una denuncia per falsità ideologica.

Infine, le indagini hanno permesso di individuare una 29enne accusata di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento, sospettata di aver effettuato acquisti online con una carta di credito rubata, approfittando del periodo festivo.

