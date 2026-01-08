Saldi invernali 2026 in FVG: al via dal 3 gennaio, tre mesi di sconti e attenzione alle truffe

Scatteranno sabato 3 gennaio 2026 i saldi invernali in Friuli-Venezia Giulia. Una data cerchiata in rosso per consumatori e commercianti, che segna l’avvio ufficiale della stagione degli sconti più attesa dell’anno. I prodotti potranno essere acquistati a prezzi ribassati fino a martedì 31 marzo 2026, offrendo così un periodo particolarmente lungo per fare affari.

Una peculiarità della normativa regionale è l’assenza di limitazioni sulle vendite promozionali prima dei saldi: in Friuli-Venezia Giulia, infatti, non esiste il divieto di applicare sconti nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi, consentendo ai negozianti di proporre offerte e promozioni in qualsiasi periodo dell’anno.

Nessun vincolo alle promozioni: cosa cambia per i consumatori

A differenza di altre regioni italiane, la disciplina friulana lascia maggiore libertà ai commercianti. Questo significa che sconti e ribassi possono essere applicati anche prima dell’avvio ufficiale dei saldi, rendendo però fondamentale per i clienti prestare attenzione ai prezzi reali.

Proprio per questo motivo, Confcommercio invita i consumatori a muoversi con consapevolezza, verificando sempre la correttezza delle informazioni esposte e confrontando i prezzi prima e dopo l’inizio dei saldi.

Saldi e trasparenza: il prezzo degli ultimi 30 giorni

Secondo quanto ricordato da Confcommercio, ogni prodotto in saldo deve riportare il prezzo praticato negli ultimi 30 giorni. Una regola fondamentale per garantire la trasparenza e permettere al cliente di valutare se lo sconto sia reale oppure solo apparente.

Il consiglio è quello di informarsi sul prezzo originale dei capi prima dei saldi, così da evitare di acquistare articoli che sembrano ribassati ma che, in realtà, non lo sono affatto. È inoltre importante controllare che la merce non sia difettosa e che appartenga alla stagione in corso, evitando fondi di magazzino spacciati per occasioni.

Come evitare le truffe durante i saldi

Per acquistare in sicurezza, è essenziale seguire alcune semplici regole. Conservare sempre lo scontrino è fondamentale per poter effettuare eventuali cambi o contestazioni nel negozio dove è stato effettuato l’acquisto. Il vecchio prezzo deve essere sempre indicato e ben leggibile, insieme alla percentuale di sconto applicata.

Particolare attenzione va prestata agli sconti superiori al 50%: in molti casi possono nascondere pratiche scorrette, come l’aumento preventivo del prezzo o la vendita di merce fuori stagione. In caso di dubbi o sospette irregolarità, è possibile rivolgersi al Codacons oppure ai vigili urbani per segnalare eventuali abusi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook