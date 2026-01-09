UdinJump 2026, presentata l’8ª edizione: sfida tra campioni al PalaBernes di Udine

Udine si prepara ad accogliere ancora una volta l’élite del salto in alto. Al Bluenergy Stadium è stata presentata l’ottava edizione di UdinJump Development, il meeting internazionale che mercoledì 4 febbraio porterà al PalaBernes di Paderno alcuni tra i migliori interpreti mondiali della specialità.

Dal 2019 l’evento è diventato un riferimento per l’atletica indoor, grazie a un’idea di Alessandro Talotti, altista friulano scomparso prematuramente nel 2021 a soli 40 anni. Talotti, olimpionico ad Atene 2004 e Pechino 2008, aveva sempre voluto portare nella sua città una gara dedicata alla disciplina che lo ha reso celebre: il salto in alto. Un sogno che continua a vivere e crescere, trasformandosi in un appuntamento capace di unire spettacolo sportivo e valore identitario per il territorio.

I campioni in gara

Durante la conferenza sono stati annunciati i primi nomi del cast maschile. Spicca la presenza del francese Elijah Pasquier, classe 2006, campione europeo under 20 in carica e autore del record nazionale di categoria con 2,25. Il talento transalpino sfiderà l’italiano Federico Celebrin, trevigiano classe 2004, da poco entrato nel gruppo sportivo dei Carabinieri e già presente a UdinJump nel 2025. Celebrin, che vanta un personale di 2,23, lo scorso anno ha chiuso sesto agli Europei under 23.

Con loro ci saranno anche lo statunitense Elijah Kosiba, quarto ai Mondiali indoor 2025 e accreditato di un primato personale di 2,30, e il brasiliano Thiago Moura, quinto ai Mondiali indoor 2022, con un personale di 2,31. Tra i protagonisti annunciati c’è infine l’ucraino Andrii Protsenko, atleta di assoluto livello internazionale: terzo ai Mondiali outdoor 2022, quattro volte vincitore della Diamond League e autore di un eccellente personale di 2,40.

Zilli: “Fvg capace di investire nello sport”

L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha espresso soddisfazione per l’organizzazione dell’evento: “UdinJump è un’eccellenza che racconta un Friuli-Venezia Giulia capace di investire nello sport come leva di crescita, identità e futuro”. Zilli ha ricordato anche la figura di Talotti, sottolineando come l’evento rappresenti oggi un’eredità viva, con grande attenzione ai giovani e ai percorsi sportivi e formativi, a partire dalle scuole.

Bordin: “Una regione che sa lavorare in squadra”

Anche il presidente del Consiglio regionale Fvg Mauro Bordin ha ribadito il sostegno alla manifestazione: “Siamo una regione che sa lavorare in squadra e ottenere risultati concreti”, ricordando quanto il Friuli-Venezia Giulia sia in grado di ospitare eventi di alto livello e valorizzare figure come Talotti, punto di riferimento per le nuove generazioni.

L’appuntamento è quindi fissato: il 4 febbraio Udine tornerà a essere palcoscenico internazionale del salto in alto, con una serata che promette spettacolo e qualità.

