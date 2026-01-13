Emergenza gelo in città: prorogato il dormitorio temporaneo della Protezione civile per i senza dimora

Il dormitorio temporaneo di emergenza, allestito presso la sede della Protezione civile in piazzale Unità d’Italia, resterà operativo anche per i prossimi tre giorni. La decisione è legata al freddo intenso che sta interessando il territorio, con temperature ben al di sotto della media stagionale, spesso comprese tra i 4 e i 5 gradi sotto lo zero.

La struttura, organizzata con sei posti letto, ha visto nei giorni scorsi un costante afflusso di persone, offrendo un riparo notturno sicuro e riscaldato a chi non ha alternative. Complessivamente, 14 persone hanno potuto trascorrere la notte al caldo, trovando accoglienza in un contesto protetto e sorvegliato.

Strutture cittadine sature

L’attivazione del dormitorio temporaneo si è resa necessaria anche a causa della saturazione delle altre strutture di accoglienza cittadine. In particolare, risultano al completo sia il Fogolar di via Pracchiuso sia il dormitorio della Croce rossa in via Pastrengo, già fortemente impegnati nell’assistenza alle persone senza dimora.

In questo contesto, la Protezione civile ha rappresentato un supporto fondamentale, permettendo di rispondere rapidamente all’emergenza e di alleggerire la pressione sulle strutture già operative.

Una misura provvisoria legata all’emergenza meteo

Come sottolineato dall’Amministrazione comunale, l’apertura del dormitorio temporaneo è da considerarsi una misura emergenziale e provvisoria, strettamente connessa alle condizioni meteorologiche particolarmente rigide.

L’esperienza proseguirà fino alla notte tra mercoledì e giovedì, al termine della quale, salvo nuove necessità legate al clima, l’attività sarà conclusa.

Volontari in prima linea, anche oltre i compiti ordinari

Fondamentale il ruolo dei volontari della Protezione civile, che hanno garantito un avvicendamento di due operatori ogni quattro ore, assicurando accoglienza, assistenza e presidio costante degli spazi.

“Ringrazio la Protezione civile per il supporto offerto in questo momento di necessità” ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile Andrea Zini. “I volontari si sono resi immediatamente disponibili, garantendo un’organizzazione efficace. Al mattino hanno anche offerto bevande calde e biscotti agli ospiti, svolgendo un servizio che è andato oltre i consueti compiti”.

Secondo Zini, persone di diverse età, anche giovani, hanno potuto trovare non solo un luogo sicuro, ma anche un’importante attenzione umana.

Gasparin: “Monitoriamo l’evoluzione del meteo”

A ribadire il carattere straordinario dell’iniziativa è anche l’assessore all’Equità sociale, Stefano Gasparin. “Si tratta di una risposta straordinaria legata esclusivamente all’emergenza meteo”, ha spiegato. “Continueremo a monitorare attentamente la situazione, anche alla luce di un previsto aumento delle temperature, che dovrebbe consentire alle strutture già attive di far fronte alle necessità”.

