Vino friulano protagonista a Roma: i fratelli Specogna premiati alla Camera dei Deputati

Cristian e Michele Specogna, terza generazione di una storica famiglia di vignaioli con radici sulle colline di Rocca Bernarda a Corno di Rosazzo, sono stati insigniti a Roma dell’importante Premio America Agricoltura, promosso dalla Fondazione Italia-Usa. Un riconoscimento che consacra i due fratelli tra le eccellenze del Friuli-Venezia Giulia in Italia e nel mondo, premiando una visione imprenditoriale capace di coniugare tradizione, innovazione e apertura internazionale.

Il Premio America Agricoltura

Il Premio America Agricoltura nasce con l’obiettivo di valorizzare le migliori aziende agricole italiane che si distinguono per:

capacità imprenditoriali

valori di sostenibilità ambientale e sociale

investimenti innovativi nella filiera agroalimentare

rafforzamento dei rapporti commerciali con gli Stati Uniti

La Fondazione Italia-Usa seleziona aziende che rappresentano modelli virtuosi del Made in Italy, capaci di competere sui mercati globali mantenendo forte il legame con il territorio di origine.

Innovazione e visione internazionale al centro della scelta

A essere premiata è stata soprattutto la capacità di innovazione dimostrata dall’azienda dei fratelli Specogna, già protagonista di risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale. La Fondazione ha voluto individuare leader agricoli innovativi in un momento storico complesso, caratterizzato da equilibri delicati nei rapporti diplomatici ed economici tra Europa e Stati Uniti.

Non a caso, uno degli obiettivi centrali del Premio è il rinsaldamento della connessione transatlantica tra Italia e Usa, considerata strategica per il futuro delle imprese agricole italiane di qualità.

La cerimonia a Montecitorio

La cerimonia di conferimento del premio si è svolta lunedì 12 gennaio 2026 in una cornice istituzionale di grande prestigio: la Camera dei Deputati, a Montecitorio. All’evento hanno partecipato numerose figure di spicco della politica e dell’imprenditoria italiana, a conferma del valore nazionale del riconoscimento.

Per Cristian e Michele Specogna si tratta di una grande soddisfazione, che arriva a coronamento di un lavoro portato avanti con costanza e visione nel corso degli anni.

Il mercato statunitense, una sfida vinta

Il premio riconosce anche l’impegno profuso dai due fratelli nello sviluppo del mercato statunitense, oggi principale sbocco commerciale per i vini dell’azienda di Corno di Rosazzo. Attraverso numerose iniziative, i Specogna hanno contribuito a far conoscere le peculiarità dei vini friulani e del Friuli-Venezia Giulia ai consumatori americani.

Un percorso non privo di ostacoli: nella prima parte del 2025, le difficoltà legate alla questione dei dazi avevano fortemente rallentato gli scambi commerciali. Una fase critica che, tuttavia, sembra ormai superata, aprendo nuovamente prospettive concrete di crescita e nuove opportunità per l’azienda.

Un orgoglio per il Friuli-Venezia Giulia

Il riconoscimento ai fratelli Specogna rappresenta non solo un successo imprenditoriale, ma anche un motivo di orgoglio per l’intero territorio friulano, che attraverso aziende come questa continua a distinguersi nel panorama agroalimentare italiano e internazionale.

