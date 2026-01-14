NP Industries, l’industria hi-tech di Aiello del Friuli che cresce nel mondo tra pet food e innovazione

Un esempio concreto di innovazione industriale, alta tecnologia e utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata ai processi produttivi. Così l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha definito NP Industries, durante la visita allo stabilimento di Aiello del Friuli, guidata dal fondatore e ceo Piergiulio Bassi.

Secondo l’assessore, l’azienda rappresenta al meglio il tessuto imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia, capace di crescere anno dopo anno, innovarsi e competere con successo sui mercati internazionali, diversificando la produzione.

Dall’imballaggio tecnico ai marchi internazionali

L’attività di NP Industries nasce con la produzione di imballaggi in materiali tecnici e si sviluppa nel tempo grazie alla ricerca di nicchie di mercato e alla realizzazione di prodotti altamente specifici per il cliente finale.

Oggi l’azienda è proprietaria di marchi affermati come Disugual, Sanibox e Professional Pet e lavora prevalentemente con grandi imprese, contando circa 4.000 clienti in Italia.

La svolta nel settore pet food

Dal 2010 NP Industries ha avviato un importante percorso di diversificazione nel settore del pet food, individuato come comparto in forte crescita. L’attività è iniziata con l’importazione di prodotti per animali da Cina e Thailandia, per poi evolversi nella scelta strategica di realizzare un impianto produttivo proprietario, garantendo continuità produttiva e differenziazione nel lungo periodo.

Etica, ricerca e uno stabilimento all’avanguardia

Il modello produttivo si fonda su valori etici condivisi: NP Industries è stata la prima azienda in Italia, all’inizio degli anni Duemila, a sottoscrivere con Enpa il Manifesto etico per il pet food, che esclude la sperimentazione sugli animali.

Oggi lo stabilimento di Aiello del Friuli è considerato uno dei più moderni del settore, simbolo di una produzione avanzata e responsabile.

Numeri, investimenti e nuovi mercati

Per il 2024 l’azienda prevede un fatturato di circa 35 milioni di euro, con una cinquantina di dipendenti. L’area produttiva coperta si estende per circa 20.000 metri quadrati, all’interno di un polo industriale di oltre 110.000 metri quadrati.

NP Industries produce pet food umido e avvierà entro l’anno la produzione di secco. Conta 2.500 clienti in Italia ed è presente in 61 Paesi nel mondo.

Il futuro: secco, veterinario e nuove linee produttive

Tra le nuove progettualità figurano l’attivazione di un impianto sperimentale per il secco e, nei prossimi tre anni, la realizzazione di sei linee produttive complessive. L’azienda sta inoltre orientando il proprio sviluppo verso il settore veterinario-farmaceutico, puntando su alta specializzazione tecnica e solide basi scientifiche.

Parallelamente è in corso il potenziamento dell’impianto per le scatolette, con l’obiettivo di raddoppiare la capacità produttiva entro l’inizio del prossimo anno, e l’ingresso in nuovi ambiti come energia, detergenza e impianti industriali per il settore alimentare, grazie ad accordi con aziende leader mondiali.

