Previdenza in Friuli-Venezia Giulia, Fedriga incontra il nuovo direttore Inps: bonus pensioni e futuro dei giovani al centro

Un confronto definito proficuo e costruttivo, all’insegna delle sinergie già attive e di quelle future, quello che si è svolto a Trieste tra il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e Marco De Sabbata, da inizio anno nuovo direttore dell’Inps del Friuli-Venezia Giulia. Al centro dell’incontro le politiche previdenziali e le prospettive di collaborazione tra Regione e Istituto nazionale di previdenza sociale.

Bonus pensioni e sostegno agli anziani

Nel corso del colloquio, Fedriga ha ricordato come nel 2025 la Regione abbia rafforzato il sostegno alla popolazione pensionata, ampliando la platea dei beneficiari del Bonus pensioni Inps Fvg.

Una misura che, secondo le stime, ha coinvolto circa cinquemila nuovi beneficiari, confermando l’attenzione dell’Amministrazione regionale verso una fascia di popolazione particolarmente esposta alle difficoltà economiche.

Previdenza complementare e futuro dei giovani

Tra i temi centrali affrontati durante l’incontro anche la previdenza complementare, considerata uno strumento fondamentale per garantire pensioni più adeguate alle nuove generazioni.

“La nostra Amministrazione – ha spiegato Fedriga – ha deciso di incentivare l’adesione alla previdenza complementare attraverso il riconoscimento di un contributo per ogni figlio minore, fino al raggiungimento della maggiore età”.

Una misura che rientra in una più ampia strategia di welfare integrato, pensata per accompagnare i giovani lungo il loro percorso di crescita e tutelare il loro futuro previdenziale.

Le criticità del sistema previdenziale

Durante l’incontro è emersa anche la criticità del sistema previdenziale, soprattutto in relazione ai giovani.

Il governatore ha sottolineato come l’invecchiamento progressivo della popolazione, la denatalità e lo svuotamento del mercato del lavoro impongano politiche sempre più integrate.

“È necessario – ha evidenziato Fedriga – coniugare lavoro, formazione, famiglia, innovazione e sviluppo economico e sociale. Le misure attuate dal Friuli-Venezia Giulia puntano tutte a tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, dei nuclei più fragili, delle donne e dei giovani”.

Il profilo del nuovo direttore Inps Fvg

Marco De Sabbata, 59 anni, nato a Roma ma con origini friulane – i nonni vivevano a Cargnacco – arriva alla guida dell’Inps Fvg dopo aver ricoperto, negli ultimi due anni, l’incarico di capo della Segreteria della Direzione generale dell’Istituto a Roma. Un profilo di esperienza che rappresenta un valore aggiunto per il territorio regionale.

Regione e Inps, una collaborazione strategica

“In Friuli-Venezia Giulia – ha concluso Fedriga – è fondamentale stringere rapporti sempre più stretti con l’Inps, l’ente pubblico che gestisce misure essenziali in materia di previdenza, assistenza e ammortizzatori sociali”.

Un dialogo istituzionale che punta a rafforzare il sistema di protezione sociale regionale e a rispondere in modo efficace alle sfide demografiche ed economiche dei prossimi anni.

