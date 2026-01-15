Notte di incendi nell’Udinese: due case inagibili tra Tavagnacco e Reana del Rojale

È stata una notte particolarmente impegnativa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, intervenuti tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio per due incendi distinti che hanno colpito abitazioni private nel territorio udinese.

Entrambi gli episodi hanno richiesto un rapido intervento delle squadre operative e la presenza del personale sanitario della Sores per gli accertamenti di competenza. Fortunatamente non si registrano feriti, ma in entrambi i casi le abitazioni sono state dichiarate inagibili.

Incendio in una casa singola ad Adegliacco di Tavagnacco

Il primo allarme è scattato alle 20.50 di mercoledì 14 gennaio ad Adegliacco, frazione del comune di Tavagnacco. L’incendio si è sviluppato in via Angelo Poliziano 13, interessando il sottotetto di un’abitazione singola.

Le fiamme hanno coinvolto la mansarda, dove erano depositate alcune masserizie, rendendo necessario un intervento prolungato dei vigili del fuoco di Udine. Le squadre hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dei locali, evitando che il rogo si estendesse al resto dell’edificio.

L’unico residente dell’abitazione è rimasto illeso ed è stato ospitato da parenti, mentre la casa è stata dichiarata non agibile. Le operazioni si sono concluse intorno a mezzanotte e mezza, con la presenza sul posto del personale Sores per le verifiche sanitarie.

Fiamme nella mansarda di una casa in linea a Reana del Rojale

Poche ore dopo, poco prima delle tre di mattina di giovedì 15 gennaio, un secondo incendio ha richiesto l’intervento dei soccorsi a Reana del Rojale, in via Segat 13. In questo caso le fiamme hanno interessato la mansarda di una casa in linea, inserita in un fabbricato di due piani con tetto in legno.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Udine e Gemona del Friuli, che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’intero edificio. Anche qui l’unico residente è rimasto illeso ed è stato accolto da parenti, mentre l’abitazione è stata dichiarata inagibile.

Al momento le operazioni risultano ancora in corso, con la presenza del personale Sores impegnato negli accertamenti di competenza.

Accertamenti in corso sulle cause

In entrambi gli episodi sono in corso le verifiche tecniche per chiarire le cause degli incendi. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, limitando i danni strutturali e garantendo la sicurezza delle persone coinvolte.

