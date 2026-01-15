Tarvisio torna sul tetto del mondo: Coppa del Mondo di sci alpino femminile tra Vonn e Goggia

Il grande sci internazionale torna a Tarvisio e lo fa nel modo più spettacolare possibile. Nel fine settimana del 17 e 18 gennaio, la località delle Alpi Giulie ospita la Audi Fis Ski World Cup, riportando la Coppa del Mondo femminile di sci alpino in Friuli Venezia Giulia a quindici anni dall’ultima edizione. Un evento attesissimo, che restituisce al territorio un palcoscenico di assoluto prestigio, a poche settimane dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La Di Prampero, una pista che fa la storia

Cuore pulsante dell’evento sarà la pista Di Prampero, pronta ad accogliere le migliori velociste del pianeta. Un tracciato iconico, tecnico e spettacolare, che negli anni ha saputo esaltare talento, coraggio e velocità pura. Qui si sfideranno le protagoniste delle discipline veloci, con discesa libera e super G, in una cornice di livello mondiale. La manifestazione è promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso PromoTurismoFvg, confermando il ruolo strategico dei grandi eventi sportivi per la promozione del territorio.

Programma e orari: cinque giorni di grande sci

La macchina organizzativa lavora da mesi. Le squadre nazionali sono arrivate in Valcanale già mercoledì, giornata dedicata agli accrediti e al primo Tcm, il meeting dei capi delegazione, ospitato al Centro culturale Julius Kugy.

Da giovedì si entra nel vivo, con le prove ufficiali sulla Di Prampero, fondamentali per permettere alle atlete di prendere confidenza con il tracciato. Venerdì si replica.

Il momento clou nel weekend:

Sabato 17 gennaio : Discesa libera , partenza alle ore 10.45

: , partenza alle Domenica 18 gennaio: Super G, partenza alle ore 11.15

Le stelle al via: Vonn, Goggia e le big della velocità

Saranno 57 le atlete al cancelletto di partenza, in rappresentanza di 17 nazioni. Riflettori puntati su Lindsey Vonn, leggenda dello sci mondiale, il cui nome a Tarvisio evoca ricordi indelebili: due vittorie in super G nel 2009 e nel 2011 sulla Di Prampero.

Nel 2011 Vonn conquistò anche le coppe di discesa, super G e combinata, mentre nel 2009 vinse la classifica generale, oltre alle coppe di specialità.

L’Italia sogna in grande con Sofia Goggia, seconda nella classifica di super G, affiancata da Laura Pirovano, terza nella specialità, ed Elena Curtoni, già presente a Tarvisio quindici anni fa. In gara anche un parterre di altissimo livello: Emma Aicher, Cornelia Hütter, Kajsa Vickhoff Lie, Mirjam Puchner, Romane Miradoli, Ester Ledecká, Jasmine Flury, Ilka Štuhec e Kira Weidle-Winkelmann, protagoniste assolute della stagione.

Viabilità, parcheggi e trasporti

Per garantire sicurezza e regolare svolgimento dell’evento, la Polizia locale di Tarvisio ha disposto limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta nell’area della Telecabina del Monte Lussari e lungo via Lussari a Camporosso. I parcheggi adiacenti alla telecabina saranno riservati all’organizzazione fino a lunedì 19 gennaio.

Per gli spettatori con biglietto tribuna, già esauriti, sono attivi i parcheggi P1 e P1 bis a Camporosso. Attivato anche uno speciale servizio bus turistico tra la stazione FS di Boscoverde e Camporosso.

Eventi collaterali: sport, cultura e musica

La Audi Fis Ski World Cup 2026 di Tarvisio non è solo competizione. Giovedì 15 gennaio spazio alla cultura con la proiezione del documentario “Mission Mt. Mangart” di Chris Anthony, figura di riferimento dello sci e dell’alpinismo internazionale.

Sabato 17 gennaio, dopo la discesa libera, grande après-ski nella Finish Area con RTL 102.5, seguito dalla cerimonia di premiazione e dal sorteggio dei pettorali del Super G. Domenica, al termine della gara, la festa finale chiuderà in musica un weekend che promette spettacolo, emozioni e grande sport.

