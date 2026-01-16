Medici di base, emergenza nel Medio Friuli: ambulatori straordinari attivi da Codroipo a Varmo

Un piano operativo d’emergenza per rispondere nell’immediato ai disagi dei cittadini del Medio Friuli legati alla carenza dei medici di medicina generale. È quanto illustrato oggi dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, intervenuto in Consiglio regionale per rispondere a un’interrogazione dedicata al tema della medicina territoriale.

L’intervento, predisposto dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, punta sull’attivazione di una rete di ambulatori distrettuali straordinari, pensata per garantire continuità assistenziale alle persone rimaste senza medico di famiglia.

Codroipo al centro del piano operativo

Il fulcro dell’operazione è rappresentato da Codroipo, dove in viale Veneto è già attivo, dal 13 gennaio, un primo presidio sanitario. Come spiegato dall’assessore Riccardi, l’ambulatorio è destinato a raddoppiare la propria attività a partire dal 20 gennaio, rafforzando così la risposta ai bisogni della popolazione.

Presso la struttura, i cittadini potranno usufruire di visite mediche, ottenere ricette e certificati, colmando temporaneamente l’assenza del medico di medicina generale e riducendo i disagi soprattutto per le fasce più fragili.

Da febbraio un nuovo ambulatorio a Varmo

La copertura territoriale è destinata ad ampliarsi ulteriormente nelle prossime settimane. A partire dal 1° febbraio, infatti, aprirà un nuovo ambulatorio distrettuale straordinario a Varmo, in via Latisana, con l’obiettivo di non lasciare zone scoperte nel territorio del Medio Friuli.

Secondo quanto sottolineato da Riccardi, il piano regionale non si limiterà alle sole prestazioni ambulatoriali, ma garantirà anche visite domiciliari e il rinnovo dei piani terapeutici per tutti i cittadini attualmente privi del medico di base.

Medicina territoriale e continuità delle cure

L’assessore alla Salute ha ribadito come questo piano rappresenti una soluzione immediata, in attesa di interventi strutturali più ampi per rafforzare la medicina territoriale e superare in modo definitivo la carenza di professionisti.

L’obiettivo dichiarato dalla Regione è quello di assicurare continuità assistenziale, tutelando il diritto alla salute e garantendo servizi essenziali anche nelle fasi più critiche del sistema sanitario territoriale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook