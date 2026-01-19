Carnevale di Muggia 2026, svolta sulla sicurezza: QR code per i non residenti, residenti esclusi dal pagamento

Solo i non residenti dovranno dotarsi di QR code per accedere al centro storico durante le serate del Carnevale muggesano 2026, mentre i residenti a Muggia non pagheranno nulla. È quanto emerso dalla conferenza stampa tenutasi questa mattina, durante la quale il Comune ha illustrato nel dettaglio le nuove modalità di accesso all’area centrale della città.

La misura, sperimentale e senza precedenti, nasce per rispondere all’elevato afflusso di visitatori e per contrastare gli episodi di cronaca che hanno interessato la cittadina rivierasca negli ultimi anni.

Le parole del sindaco Polidori

“I residenti a Muggia non dovranno scaricare o pagare nulla e molti parcheggi non saranno tolti, come accadeva negli anni passati”, ha sottolineato il sindaco Paolo Polidori.

Le nuove regole sono state fortemente volute dall’amministrazione comunale per migliorare sicurezza e monitoraggio, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Alla conferenza stampa erano presenti anche il vicesindaco Nicola Delconte e il comandante della Polizia locale Roberto Dellosto.

Misure sperimentali, tradizioni salve

Dal Comune precisano che si tratta di misure sperimentali, adottate per la prima volta a Muggia. Restano invece libere e gratuite tutte le manifestazioni tradizionali: la sfilata della domenica, il Ballo della verdura, il Ballo delle bambole e la megafrittata.

Due zone e varchi controllati

L’ordinanza comunale stabilisce che, da giovedì 12 a martedì 17 febbraio 2026, venga istituito l’ingresso a pagamento per i non residenti nelle ore serali.

Il territorio viene suddiviso in due aree:

Zona blu : centro storico, con varchi dedicati a residenti e possessori di QR code;

: centro storico, con varchi dedicati a residenti e possessori di QR code; Zona azzurra: aree limitrofe, con punti di controllo distinti per residenti e non residenti.

I controlli avverranno sia ai varchi sia all’interno delle zone, anche in uscita.

QR code: come funziona

I non residenti dovranno dotarsi di QR code, scaricando l’app dedicata dal sito del Comune o da pass.visitmuggia.eu, pagando 10 euro di diritto di segreteria.

Per i nuclei familiari non residenti è previsto un QR code unico da 10 euro. Il numero massimo di QR code rilasciabili è fissato a 3.000 al giorno.

Residenti ed esenzioni

I residenti a Muggia dovranno solo esibire la carta d’identità. Sono inoltre previste numerose esenzioni, tra cui bambini sotto i 12 anni, persone con disabilità, lavoratori, proprietari di seconde case, ospiti di strutture ricettive, volontari e personale in servizio.

Orari, sanzioni e controlli

L’accesso a pagamento sarà attivo dalle 18 alle 4 del mattino, con orari diversi la domenica della sfilata. Le sanzioni vanno da 25 a 150 euro, con conseguenze penali in caso di false dichiarazioni.

Tutte le informazioni saranno diffuse attraverso il sito del Comune di Muggia e i canali social ufficiali.

