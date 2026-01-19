Nasce a Tolmezzo il tecnico geo-forestale: corso unico in Friuli-Venezia Giulia dal 2026

L’offerta formativa dell’Isis Fermo Solari di Tolmezzo si arricchisce con una novità di rilievo per il territorio montano e per l’intero Friuli-Venezia Giulia. A partire dall’anno scolastico 2026/2027 sarà attivato il nuovo indirizzo quadriennale “Geo-forestale”, inserito nel percorso Costruzioni, Ambiente e Territorio, opzione Tecnologie del Legno.

Si tratta di un unicum a livello regionale, pensato per rispondere alle esigenze di un settore strategico come quello foresta-legno, sempre più orientato verso una gestione sostenibile, innovativa e tecnologica delle risorse naturali.

Una figura di raccordo tra bosco e competenze tecniche

Il nuovo percorso formativo punta a formare il tecnico geo-forestale, una figura professionale di collegamento tra operatori forestali e dottori forestali. Un profilo con competenze trasversali che spaziano dalla gestione dei cantieri boschivi all’agronomia, dalla topografia all’ingegneria naturalistica, fino al supporto alle attività amministrative e burocratiche.

Si tratta di una professionalità operativa e tecnica, in grado di seguire l’intera filiera bosco-legno e di contribuire concretamente alla valorizzazione sostenibile del patrimonio forestale.

Iscrizioni e struttura del percorso

Le iscrizioni al nuovo indirizzo saranno aperte dal 14 gennaio al 14 febbraio.

Il percorso didattico è articolato in due bienni: il primo dedicato alla formazione di base, il secondo focalizzato sulle materie di settore, con un forte accento su laboratori, visite aziendali e attività sviluppate in collaborazione con le realtà produttive del territorio. Un modello formativo fortemente orientato al contatto diretto con il mondo del lavoro.

Dal diploma agli Its e all’università

Al termine del quadriennio, gli studenti potranno proseguire la propria formazione accedendo all’Its Alto Adriatico di Pordenone o all’Its Academy Udine, entrambi parte integrante della filiera su cui si fonda il nuovo corso. Resta inoltre aperta la possibilità di accesso ai percorsi universitari, ampliando così le prospettive di crescita professionale e accademica.

Un progetto costruito con la filiera

Il nuovo indirizzo nasce da una sperimentazione condivisa e fortemente voluta dalla dirigente scolastica Manuela Mecchia, dal presidente di Legno Servizi FVG Mirco Cigliani, dal direttore generale di FederLegnoArredo Carlo Piemonte e dal presidente del Cluster Legno Arredo FVG Edi Snaidero.

A sostenere il progetto anche Legno Servizi FVG, Cluster Legno Arredo FVG, Formedil Udine, la ditta Cigliani Primo, con il partenariato di Terre dei Valori e Cefap, a conferma di una forte alleanza tra scuola e sistema produttivo regionale.

Le voci dei promotori

“Da tempo cercavamo di dare una risposta concreta alle richieste del settore foresta-legno – spiega Manuela Mecchia – formando una figura con competenze tecniche specifiche, capace di operare sul campo e di supportare le aziende”.

Sottolinea l’importanza del nuovo profilo anche Mirco Cigliani: “Il settore forestale è in forte evoluzione e le imprese sono sempre più tecnologiche. Serviva una figura capace di collegare operatività e competenze specialistiche”.

La presentazione ufficiale del corso è prevista a fine gennaio presso l’istituto, alla presenza dell’assessore regionale Stefano Zannier, della dirigenza scolastica e dei rappresentanti della filiera foresta-legno.

