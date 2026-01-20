Doppio record italiano in vasca corta: l’impresa del nuotatore paralimpico triestino Alessandro Agosto

Una giornata da incorniciare per Alessandro Agosto, atleta paralimpico triestino classe 2003, protagonista assoluto della seconda giornata della 2ª Prova Assoluti in vasca corta (25 metri), disputata alla piscina Bruno Bianchi di Trieste. Il nuotatore della Triestina Nuoto Samer&Co. Shipping ha firmato due nuovi record italiani Fisdir nella classe S14, confermandosi tra i nomi più promettenti del panorama nazionale.

Già azzurro ai Mondiali nella scorsa stagione, Agosto ha dimostrato ancora una volta il suo valore con prestazioni di altissimo livello tecnico e cronometrico.

I numeri dei nuovi primati

Il primo acuto è arrivato nei 100 stile libero, dove l’atleta triestino è sceso sotto la soglia dei 55 secondi, fermando il cronometro su 54”66, nuovo record nazionale Fisdir in vasca corta. Un risultato di grande spessore che ha subito trovato conferma anche nella distanza doppia.

Nei 200 stile libero, infatti, Alessandro Agosto ha ulteriormente migliorato il proprio rendimento, chiudendo la prova in 1’59”76 e abbattendo finalmente il muro dei 2 minuti, altro record italiano che certifica il suo eccellente stato di forma.

Le parole dell’atleta

A caldo, il nuotatore triestino non ha nascosto la propria soddisfazione per quanto ottenuto in gara:

“Sono molto soddisfatto di questi due risultati anche perché siamo arrivati all’appuntamento senza scaricare, dopo un periodo di allenamenti molto intensi”, ha spiegato Agosto.

Un traguardo atteso a lungo, soprattutto nei 200 stile libero: “Sono felice di aver abbattuto il muro dei 2’00”, un obiettivo che inseguivo da tempo. Ora si torna a lavorare quotidianamente per portare questi riscontri anche in vasca lunga”.

Il tecnico Capuano: “Risposta straordinaria”

Grande soddisfazione anche nelle parole del tecnico Simone Capuano, che segue Alessandro nel suo percorso sportivo:

“Uscivamo da due settimane intensissime, con allenamenti doppi tra vasca e palestra anche durante le festività, e queste prestazioni sono state una super risposta”.

Secondo Capuano, il percorso di crescita è evidente: “Alessandro sta migliorando costantemente, sia dal punto di vista tecnico sia nella gestione mentale. Continuando così, già la prossima estate potrà dire la sua anche a livello internazionale”.

Lo sguardo ora è rivolto ai prossimi impegni: le gare dell’8 febbraio a Gemona, nuovo banco di prova in vista degli appuntamenti estivi in vasca lunga.

Buone notizie anche per Manià

La 2ª Prova Assoluti ha regalato soddisfazioni anche ad altri atleti. Da segnalare la prestazione di Giovanni Manià, capace di nuotare i 100 stile libero in 51”58, conquistando così la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani Juniores in vasca corta.

