Espulso dall’Italia, torna con un’altra identità: arrestato a Udine dalla Polizia

Un tentativo di eludere la legge durato poco. Un cittadino georgiano di 31 anni, già espulso dall’Italia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Udine dopo essere rientrato illegalmente nel Paese, violando un divieto di reingresso di cinque anni. L’uomo aveva cercato di aggirare i controlli cambiando identità, ma è stato scoperto nel corso di un normale controllo.

Il controllo nel parcheggio del supermercato

L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato 17 gennaio, quando gli agenti hanno fermato l’uomo nel parcheggio di un supermercato cittadino durante un controllo di routine. Fin dai primi accertamenti sono emersi elementi sospetti che hanno spinto la Polizia ad approfondire la sua posizione.

Dalle verifiche è risultato che il 31enne era stato espulso dal territorio nazionale nel novembre 2024, a seguito di un decreto emesso dal Prefetto di Milano, e che su di lui gravava un divieto di reingresso in Italia della durata di cinque anni.

Il nuovo passaporto e le generalità diverse

Al momento dell’identificazione, l’uomo ha esibito un passaporto georgiano di nuova emissione. Un dettaglio che ha immediatamente attirato l’attenzione degli agenti. Gli approfondimenti successivi hanno infatti permesso di accertare che, nonostante le generalità differenti, si trattava della stessa persona già espulsa pochi mesi prima.

Secondo quanto ricostruito, dopo aver lasciato l’Italia in ottemperanza al provvedimento, il cittadino georgiano avrebbe ottenuto un nuovo documento valido per l’espatrio con un altro nome, nel tentativo di aggirare i controlli di frontiera e rientrare nel Paese come se nulla fosse.

Precedenti penali e arresto

Oltre alla violazione del divieto di reingresso, l’uomo risulta gravato da numerosi precedenti penali per reati predatori, elemento che ha ulteriormente aggravato la sua posizione.

Alla luce degli accertamenti, per il 31enne è scattato l’arresto. L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Udine in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato poi convalidato nel corso del giudizio direttissimo.

Verso una nuova espulsione

Conclusa la fase giudiziaria, il cittadino georgiano è stato preso in carico dall’Ufficio Immigrazione, che ha avviato le procedure per l’adozione dei nuovi provvedimenti di competenza, finalizzati a una ulteriore espulsione dal territorio nazionale.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare i rientri illegali e nel garantire il rispetto delle misure adottate a tutela della sicurezza pubblica.

