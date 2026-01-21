Polizia locale, Roberti: “Pilastro della sicurezza delle comunità”

TRIESTE – In un contesto sociale in costante cambiamento, la Polizia locale rappresenta oggi un tassello fondamentale per la sicurezza e la convivenza civile delle comunità. È questo il messaggio lanciato dall’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti in occasione della celebrazione di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, svoltasi a Trieste.

Nel corso della giornata, Roberti ha sottolineato come il ruolo degli operatori si sia progressivamente rafforzato e diversificato, ampliando il proprio raggio d’azione ben oltre le funzioni tradizionali.

La celebrazione a Trieste per il patrono San Sebastiano

L’assessore ha partecipato alla Santa Messa celebrata nella chiesa di San Bartolomeo, a Trieste, alla presenza delle principali autorità civili e istituzionali. Tra queste, il sindaco Roberto Dipiazza, il prefetto Giuseppe Petronzi e il questore Lilia Fredella, a testimonianza dell’importanza attribuita al momento celebrativo e al valore simbolico della ricorrenza.

«La ricorrenza di San Sebastiano è un’occasione importante – ha evidenziato Roberti – per esprimere il ringraziamento della Regione alle donne e agli uomini della Polizia locale che ogni giorno operano per la sicurezza delle nostre comunità».

Un ruolo che va oltre la sicurezza urbana

Secondo l’assessore, l’attività della Polizia locale oggi si estende dalla sicurezza urbana alla tutela della convivenza civile, passando per la prevenzione dei fenomeni illegali e l’educazione al rispetto delle regole. Compiti che richiedono competenze sempre più ampie e una costante capacità di adattamento alle nuove sfide sociali.

In questo quadro, la Polizia locale svolge una funzione di prossimità con i cittadini, rappresentando spesso il primo punto di riferimento sul territorio per la gestione delle criticità quotidiane.

L’impegno della Regione a sostegno dei Comandi

Roberti ha ribadito con forza l’impegno dell’Amministrazione regionale a continuare a sostenere i Comandi e gli operatori, investendo in formazione, collaborazione tra istituzioni e nel potenziamento del controllo del territorio.

«La sicurezza – ha assicurato l’assessore – è un bene comune che si costruisce insieme, attraverso il lavoro coordinato di tutti i livelli istituzionali e grazie alla professionalità degli operatori».

Criminalità giovanile e truffe: le sfide attuali

Nel suo intervento, Roberti ha anche affrontato alcune tematiche di attualità legate alla sicurezza pubblica. Pur sottolineando che in Friuli-Venezia Giulia non si è registrato un aumento del numero dei reati negli ultimi anni, l’assessore ha evidenziato come criminalità giovanile e truffe continuino a destare preoccupazione.

Fenomeni che, pur nei numeri contenuti, incidono sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Anche su questi fronti, ha concluso Roberti, la Polizia locale può offrire un contributo decisivo per la tutela della legalità e dell’incolumità pubblica

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook