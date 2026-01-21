Ventenne fermato a Chiarbola: droga nascosta addosso e oltre 7.700 euro in contanti, scattano i domiciliari

Un nuovo arresto per droga a Trieste. Un ventenne triestino pluripregiudicato, identificato con le iniziali E.B., è finito nuovamente nei guai dopo un controllo dei carabinieri avvenuto lo scorso 16 gennaio nel rione di Chiarbola. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il controllo dei carabinieri in via Capodistria

L’episodio si è verificato in via Capodistria, dove i militari dell’Arma hanno notato il giovane mentre camminava lungo la strada. Fermato per un controllo di routine, il ventenne ha mostrato fin da subito un comportamento sospetto. Secondo quanto riferito, il ragazzo presentava “chiari segni di insofferenza e agitazione”, atteggiamento che ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione personale: hashish nascosto negli slip

Durante la perquisizione personale, i militari hanno fatto una scoperta significativa. All’interno degli slip del giovane sono stati rinvenuti oltre 70 grammi di hashish, un quantitativo compatibile con l’ipotesi di spaccio. Il ritrovamento ha confermato i sospetti iniziali degli operanti e ha fatto scattare ulteriori verifiche.

La perquisizione in casa e il denaro contante

L’attività dei carabinieri non si è fermata al controllo su strada. Considerata la situazione, i militari hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione del ventenne. All’interno dell’appartamento sono stati trovati altri tre grammi di marijuana e soprattutto oltre 7.700 euro in contanti, costituiti interamente da banconote di piccolo taglio.

Il denaro è stato ritenuto dagli investigatori provento dell’attività illecita, rafforzando ulteriormente il quadro accusatorio a carico del giovane.

L’arresto e i domiciliari

Alla luce degli elementi emersi, il pubblico ministero di turno Cristina Bacer ha disposto l’arresto del ventenne. Il giovane è stato quindi posto agli arresti domiciliari, rimanendo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dei successivi sviluppi dell’inchiesta.

L’ennesimo intervento delle forze dell’ordine conferma l’attenzione sul territorio e il costante impegno nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nei quartieri cittadini più sensibili.

