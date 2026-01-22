Latisana, uccide la moglie in casa e poi si toglie la vita: tragedia familiare nel Basso Friuli

Una tragedia familiare si è consumata nelle scorse ore a Latisana, dove un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni all’interno della loro abitazione, togliendosi poi la vita. L’episodio, avvenuto in ambito domestico, presenta i contorni di un omicidio-suicidio riconducibile a un caso di femminicidio.

Il fatto è accaduto in via Casette, al civico 51, in una zona residenziale della cittadina del Basso Friuli. A fare la drammatica scoperta è stata una parente della coppia, che si era recata nell’abitazione per un semplice saluto. Una volta entrata, si è trovata davanti alla scena straziante e ha immediatamente dato l’allarme.

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

Sul posto sono giunti in breve tempo i sanitari del 118, ma per i due coniugi non c’era ormai più nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso di entrambi.

La notizia si è rapidamente diffusa in paese, lasciando sgomento e incredulità tra i residenti. Una tragedia che colpisce nel profondo una comunità già scossa dall’ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche, consumato in un contesto familiare apparentemente lontano da situazioni di conflitto pubblico.

Le indagini delle forze dell’ordine

Nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il pubblico ministero di turno, che ha immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. La casa è stata posta sotto sequestro per consentire tutti i rilievi necessari.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, l’uomo avrebbe aggredito mortalmente la moglie con un oggetto contundente, per poi togliersi la vita. La dinamica esatta dei fatti resta tuttavia al vaglio degli investigatori, che stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio.

Movente ancora da chiarire

Al momento non sono state rese note le generalità dei coniugi e non risultano altre persone coinvolte. Le indagini proseguono anche per chiarire il movente del gesto, sul quale al momento non emergono elementi ufficiali.

Sarà necessario attendere i prossimi giorni per delineare con precisione i contorni di questa drammatica vicenda, che riporta al centro dell’attenzione il tema del femminicidio, anche quando avviene in età avanzata e in contesti familiari apparentemente lontani da situazioni di emergenza.

